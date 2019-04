Bildextra: Det vill svensken ha vid husköpet i Spanien – och det här ska du se upp med

Anmäl text- och faktafel

Bara i Spanien har över 30 000 svenskar skaffat sig boende under de senaste sex åren, enligt mäklarföretaget Fastighetsbyrån. Och antalet ökar för varje år. Att vi har blivit rikare och mer välmående samt att det har blivit enklare att flyga till exempelvis Spanien är några av många orsaker. Cecilia Burhagen, certifierad utlandsmäklare på Fastighetsbyrån vid kontoret i Torrevieja har själv bott i Spanien i 20 år. Hon berättar vad utländska spekulanter, främst svenskar, söker när de tar kontakt med henne.

– Klart att solen, värmen, havet och stranden är det som lockar mest. Men också lugnet, säger hon och nämner även andra anledningar som att man vill säkra pensionen och det fina klimatet på Costa Blanca:

– Vi har ju ett extra hälsosamt klimat just här och det lockar många med olika hälsoproblem. Och priserna är i jämförelse med andra delar av Spanien är lite bättre.

Vad vill svensken ha?

– Söderläge, pool på området, gärna takterrass och gångavstånd till stranden och allt annat man behöver, som restauranger, matbutiker och underhållning. Men alla är olika, spanjorerna till exempel vill alla bara ha skugga och norrläge.

Som köpare bör man också fundera på när bostaden ska användas, sommar eller vinter. Är man strand- eller poolmänniska, hur viktigt är avståndet till havet? Vill man kunna idrotta? Ha gångavstånd till marknaden?

– Man kan göra en första behovsanalys själv eller med familjen och försöka komma överens om de gemensamma önskemålen på boendet, säger Cecilia.

Bland alla utlänningar som köper hus i Spanien är det mest britter, tyskar, holländare, belgare, norrmän och skandinaver. Cecilia berättar att många kontaktar dem i ett tidigt skede för att få information om köpprocessen och hjälp med själva sökandet, medan andra kunder tar kontakt när de redan valt ut ett objekt från hemsidan.

– I dag är det många barnfamiljer och yngre personer som köper hus, inte bara pensionärer så som det var tidigare. Många köper också med tanken att hyra ut bostaden när man själv inte är på plats.

Cecilia själv ville ta paus från sina arbeten i Sverige, bland annat på Arlanda, och förbättra sin spanska. Hon tog tjänstledigt i ett halvt år och läste spanska i södra Spanien – och blev kvar där i 20 år. Hon har jobbat med allt från tolk till tjänsteman vid svenska konsulatet. Hon drev en svensk radiostation och skrev därefter artiklar och designade reklam för olika skandinaviska tidningar i Spanien. Nu har hon en poddradio på fritiden.

– Jag började arbeta för Fastighetsbyrån för åtta år sedan, säger Cecilia.

Det är relativt enkelt att göra affären som man säkrar genom att betala en handpenning på exempelvis tio procent. Ett bindande avtal mellan köpare, säljare och förmedlare undertecknas. Där och då tittar man på datum och man får vara beredd på att det kan ta upp till tre månader innan affären är i hamn. En utlänning måste ta hjälp av en jurist som ordnar det praktiska och juridiska runt köpet, bland annat att ansöka om det spanska id-numret (NIE nummer), öppna bankkonto, boka tid för notariebesök, förbereda alla dokument och informera myndigheter om nya ägaren, betala in skatten, fixa el- och vattenkontrakt och annat.

– Och just detta är en tilläggskostnad man ska räkna med som köpare. Och som köpare är man helt fri att välja sitt eget ombud för denna service och hjälp. Många mäklarfirmor erbjuder denna tjänsten i form av en viss procent på arvodet av bostaden eller ibland som ett paketpris, säger Cecilia:

– Hos notarius publicus görs en sista kontroll av alla uppgifter innan man skriver under den nya lagfarten. Där får man muntligen lagfarten översatt till ett språk man förstår och där finns en beskrivning över vad det är man köper. Kanske står det där bara två rum när man just har köpt tre.

För det finns många fallgropar man måste se upp med vid köp av hus i utlandet. Cecilia berättar om de byråkratiska myndigheterna och en sådan byråkratisk och byggnadsteknisk djungel är tillbyggnader som kan vara mer eller mindre olagliga. Ibland är det så bra gjort att en köpare inte kan se vad som är original och vad som är tillbyggt.

– Det är få som har gått den riktiga vägen och bett om bygglov och betalat för att bygga om och även skrivit in det i lagfarten. Man kan be sin mäklare informera om eventuella förändringar av bostaden som inte är lagförda, och om de i så fall kan normaliseras.

Mäklaren/ombudet ska kolla att bostaden inte har några skulder, men det är inte alla som gör. Andra frågor mäklaren bör veta är; vem äger bostaden, lever alla ägare, vill alla ägare verkligen sälja, är de överens om priset, finns alla nödvändiga certifikat.

– Om mäklaren inte har koll på sina bostäder kan det exempelvis hända att man kommer ända fram till notarien och upptäcker först då att en av de fyra ägarna har gått bort, säger hon.

Claire Harverson är fastighetsmäklare på Casas Espania. Hon kommer från London och har bott i Torrevieja i tolv år. Hon och hennes familj drev en restaurang i sex år innan hon började som mäklare.

– Jag flydde det dystra vädret och stressen där man inte har tid för familjen eller för att få vila. Här i Spanien är det precis tvärtom. Det är bättre väder och ingen stress alls. La Zenia har, med sitt stora centrum, blivit som ett center för hela området runt Torrevieja, säger hon.

Också Claire berättar att skandinaver vill ha boende i söderläge, men också platser med möjlighet till promenader och cykling, som just det här området då det inte är backigt. Skandinaver kommer till Spanien i huvudsak under vinterhalvåret oktober till mars.

– Maximal tid att vistas här utan att behöva betala skatt är sex månader. De som bor här under vinterhalvåret är ofta de äldre och till sommarhalvåret överlåter de boendet till sina barn med familjer.

Flera vi pratat med i Spanien berättar om hur viktigt det är att anlita en advokat som hjälper till med köpet, även om några förminskar vikten av en sådan och menar att det i Spanien finns ett uppsjö av advokater som behöver sysselsättning. Claire tycker liksom Cecilia att en jurist ska anlitas.

– Juristen är den som ska lösa alla problem som uppkommer med köpet. Vi hjälper självklart också till om det skulle behövas, men det är advokaten som ska göra allt. Kom ihåg att advokaten jobbar för dig och inte för oss mäklare eller för säljaren, säger hon.

När man köper hus här så ska räntor, skatter och avgifter betalas årligen. För de pengarna kan man få flera veckors lyxsemester per år. Varför ska jag köpa hus här?

– Ja, åker du på två-tre semestrar per år så kostar det lika mycket, men här har du 300 soldagar per år och du kan använda ditt boende hur länge som helst. Din bostad är dessutom en investering för framtiden. Du betalar pengar, men du äger boendet. När du åker på några semestrar per år så äger du ingenting.

Trots att Claire pratar om att det är en investering så säger hon också att man inte vet om priserna kommer att gå upp eller ned. Men hon poängterar att de just nu är nästan så låga som de kan vara. Priserna håller mycket sakta på att gå upp. Själv köpte hon sin första bostad 2005 för 130 000 euro och sålde den 2014 för 89 000. En förlust med 40 000 euro.

– Ja, när krisen kom 2008 rasade priserna ned ordentligt i ett svep. Sedan började de gå upp mycket sakta. Och där är vi fortfarande.