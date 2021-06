Bildextra: Gigantiska lasten i hamn – 125 meter höga kranar på båt från Japan

Synen var sällsam när CY Interocean II med dess jättelast kryssade genom Gävles skärgård på fredagen.

Den nya containerterminalens tre kranar – 125 meter höga – nådde hamn efter en tre månader lång resa från Japan.

– De kommer att rullas i land nu i början på nästa vecka, sen kommer man att börja bygga upp terminalen och systemet. Någon gång under oktober månad öppnar vi upp hela eller delar av terminalen, säger Fredrik Svanbom.

I Sverige finns likvärdiga kranar i Göteborg och Stockholm, men inga större. Gävle hamn med Yilport som operatör stärker sin position som Sveriges tredje största containerhamn med det.

– I dag tar vi in containerfartyg som lastar 1 500 containrar ungefär. Vi kommer att kunna ta in fartyg som lossar 5 000 containrar med de här nya kranarna, säger Fredrik Svanbom.

Totalt har satsningen på den nya containerterminalen kostat 1 till 1,2 miljarder kronor. Själva kranarnas kostnad uppgår till omkring 400 miljoner kronor.

Arbetet på den nya kajen blir mycket mer automatiserat och effektiviserat jämfört med på den tidigare. De stora kranarna som lastar och lossar, men även de mindre kajgående portalkranarna är förarlösa och kommer att styras semiautomatiskt. De rör sig på räls längs kajen.

– I stort sett kommer det att vara så lite människor som möjligt på själva kajen. Det finns flera vinster med den tekniken vi kommer att ha här. Vi blir mer yteffektiva och och kranarna kan lassa och lossa betydligt snabbare än de befintliga.

Resan från Japan till Gävle har gått ungefär enligt tidsplanen. De tog vägen runt Godahoppsudden och påverkades därmed inte av stoppet i Suezkanalen.

Har det någonsin kommit in så här stor last i Gävle hamn förut?

– Det har kommit in tyngre last, som generatorer till ABB bland annat, men inte så här hög last förut, säger Fredrik Svanbom.