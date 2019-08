Bildextra: Så tillbringade Gävlekändisarna sommaren 2019

Lars-Åke "Babsan" Wilhelmsson

Furuviks alldeles egen dramaqueen har haft en hektisk sommar, som vanligt. Pride i Stockholm, Dansbandsveckan i Malung, och i början av juni Hofors Pride. Har även spelat i "Den osalige" på Gunnebo slott i Göteborgstrakten. Presenterade nyheten att det blir en huvudroll i "La Cage Aux Folles" i Gasklockorna med Lyriska sällskapet i början på nästa år.

Titti Schultz

Semestern från programledarskapet på P4 Extra inleddes 1 juli och har inneburit besök i Cannes, "en by vid en sjö" i Dalarna, Gyllene Tider på Dalhalla och så en gnutta Gävle.

Roger Nordin

Gävlebördiga radioprataren var precis i Gävle på Rix FM-festivalen. Han har också semestrat i Kroatien, Storforsen och har en ny kille sen i fjol: Anton.

Tomas Ledin

Sandvikens stora son såg Metallica på Ullevi och "Stulen kärlek" på Vallarnas friluftsteater i Falkenberg. Han har även spelat i Lövvik och träffade där ett ultradedikerat fan.

Jennifer Alabi

Den forna Paradise Hotel-deltagaren från Skutskär har firat sin syrras student, gjort nya naglar och ser ut att ha njutit rent allmänt av sommaren.

Sungen

Tierpsunderhållaren Sungen har hängt på Sweden Rock Festival där han hängde med Nanne Grönvall. Sabaton Open Air avlades också visit till och han har i vanlig ordning pumpat ut knasiga klipp.

Emma och Conny

Gävleparet kända för julhuset i Hamrånge och tv-programmet "Unga brudpar" har firat ett år som gift par och även sju år som par överhuvudtaget. Ett nytt tv-jobb är uppenbarligen på gång.

Erika Åberg

Just nu aktuell med ny säsong av "Det sitter i väggarna". Denna Gävlebo har haft ett framgångsrikt 2019 där hon blev utsedd till årets inspiratör på Elles designgala tidigare i år. Under sommaren har hon ägnat sig åt byggnadsvård och detektivarbete gällande sin egen gård i olika form - inte helt oväntat.

Lina Ilar

Gävlebo känd från "Bonde söker fru" och "Farmen". I januari blev hon mamma till Alvin som döptes i början av sommaren.

Johanna Nikkinen

Storvikstjejen känd från "Paradise Hotel" är höggravid och beräknas nedkomma med en bäbis i oktober.

Joel Åhlén-Nyström

Gävlekillen som är tillsammans med Anitha Clemence har under sommaren förutom att ha fiskat med farsan i Forsby varit på ön Ischia i Italien och Bodrum i Turkiet. I april gick för övrigt Anitha ut med att hon varit gravid med Joels barn, men dessvärre fått missfall. De ska dock försöka igen, lydde ett besked på hennes Instagram.

Frida Nordstrand

Sandvikenbördiga sportjournalisten bevakade fotbolls-EM för damer förstås. Har också tränat, njutit av solen och mycket mer.

Cecilia "Amazon" Benjaminsson

Gävlebördiga gladiatorn har gjort en sommarturné med Barnens hinderbana. Hon har också dementerat ett seglivat missförstånd.

Linn Ahlborg

Gävles egen sociala medier-drottning har bland annat varit på Lollapalooza i Stockholm och i hennes föräldrars hus i Marbella.

Cecilia Ehrling Danermark

Mest familjeliv på detta Brynäsbördiga dansproffs Insta. Men hon har även spelat golf och besökt Dansbandsveckan i Malung.

Anso Lundin

Artisten Min Stora Sorg från Gävle har varit i Spanien och Åland.

Rickard Olsson

Mycket Sverigesemestrande i marin miljö för Gävle-programledaren som inte är rädd att sticka ut.

David Lehnberg

Musikern David Lehnberg är även ett esse i sportens värld då han tränar Gävle-fajtern Johanna Persson inom kampsporten muay thai. De har varit i Thailand under sommaren.

Regina Lund

Vinner pris i denna sammanställning för flest selfies per capita. En snabbräkning ger över 80 bilder upplagda i juli med Gävlebördiga Regina själv på. Aktuell just nu i "Gösta" på HBO och mycket mer.

Tramsfrans

Den Gävlebördiga bloggaren ger inte jättemånga skärvor från sitt eget privatliv, men att döma från dessa få kan vi konstatera att han har varit på Kreta, Djurönäset och Hamburg.

Imenella

Detta är kanske ett långskott, men eftersom rapparen Imenella är så cool måste vi göra anspråk på henne som vår. Hon bodde ju några år i Gävle i ungdomen. I sommar var hon med i "Allsång på Skansen" som en peak i karriären.

Sven-Erik Alhem

Rättsexperten Alhem bor i Gävle. Många fina naturbilder under sommaren på hans konto.

Karin Weinacht

Fotbollsspelare i Gefle IF som var med i realityserien "Love Island". Tillsammans med Leo Englund, även han fotbollsspelare, dock i Sandvikens IF.

Mikael Karlsson

Gävlebördig kompositör som bor i New York. Har under sommaren besökt Jultomtens by i Kanada.

Agnes Sågström

Influencer från Gävle som släppte en klädkollektion i våras. Under sommaren har hon setts i Köpenhamn, Stockholm och Gävle.

Karin Törnblom

Gävles nya skönhetsmiss med titeln Miss Earth Care som hon tog hem på Miss Global City i Kina, men även duktig konståkare har fyllt 20.

Name The Pet

Den Gävlebördig artisten som egentligen heter Hanna Brandén släppte tidigare i år det fullkomligt lysande albumet "Än". Fjällbacka är en ort hon hängt på under sommaren.

Clara Mae

Gävles i särklass mest spelade artist på en global nivå lever artistlivet.

Alice Svensson

Hedesundasångerskan delade bland annat med sig om sina tankar kring sommarpratet av Madeleine In Hwa Björk.

Alva Brodin

Gävletjejen som gick långt i Idol 2018 har kunnat skymtas i Visby.

Markus Mattila

Gävlebo som sökte kärleken i "Ensam mamma söker" tidigare i år. På hans Insta kan vi följa hans starka marina intresse.

Alex Ceesay

Sveriges kanske tyngsta gangstarappare Alex Ceesay är uppvuxen i Gävle. Med hiphopspråk är väl nedanstående bild definitionen av termen "drip"?

Andreas Neuman

Hoforsbo som tävlade i "Vinnarskallar" på TV4 tidigare i år. Han är ambassadör för Better Bodies och har som du kan se njutit av det fina vädret.

Maria Olsson

Valbo-bo som tävlade i årets "Biggest Loser". Har bland annat hängt på Grönan.