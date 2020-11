Bildspecial: 30 år sedan Gävlegruppen tävlade i Eurovision – sångaren tillbaka med kristet hårdrocksband

Det kristna rockbandet Larm! med Gävleborna Simon Ådahl (Edin-Ådahl) och Örjan Armgren släppte sitt första album "Tala är guld" 20 november på cd. Det går att höra singeln "Jag väntar på dig - 2020" på exempelvis Spotify. Plattan är inspelad i Studio Slowbeat i Gävle och i bandet återfinns även Dan Tibell från det kristna hårdrocksbandet Jerusalem för att nämna en. Missa inte bildkavalkaden från Edin-Ådahl-åren nedan).

Christer Forsberg fyllde 60 år 7 oktober och det var tänkt att "Vi kommer alltid vara dom som drömmer" skulle vara en albumpresent till honom själv, berättar han. Men det fick bli en ep i stället på grund av det rådande läget.

Senaste han gav ut var "Christer F tolkar Joe Hill år 2003. Om vi då inte räknar singeln "Alive" som kom ut i september på Spotify.

– Det var en sång som spelades in redan 2008, under en tung period, av cancerbehandlingar, vilket la en blöt filt över tillvaron. En tid man bara ville att allt skulle vara över och levande igen. Det blev en sådan där låt som skrev sig själv på en förmiddag. Jag hade tröstlyssnat mycket på gamla Jackson Browne-skivor från tidigt 70-tal under den här perioden (vilket kanske kan höras). Men eftersom låten blev på engelska och jag, var extremt obekväm med det, blev låten liggande fram till i våras. En bekant gjorde då en Facebook-uppdatering, där hon beskrev en snarlik situation, som den där vi var när låten kom till. Jag kom att tänka på låten och spelade upp den för en vän, som tyckte att jag borde gå vidare. Britta Bergström kompletterade förtjänstfullt med sina fina kör-arr, beskriver han vidare.

Medverkande musiker kommer dels från Söderhamn, där Forsberg bor sedan 2010, men också Gävle där Mikael Gunnerås på keyboards och Robin Olsson på elgitarr märks.

På plattan märks även låten "Arbetet, kärleken och döden” som är en visa Forsberg skrev redan 1984, när han knegade på Korsnäs vilken aldrig spelats in tidigare men framförts flitigt live. På den medverkar även Christopher Andersson Bång, som även han är aktuell med singeln "Angus Macaskill".

Eftersom det var 105 år sedan Joe Hill avrättades 19 november återsläpptes också Forsbergs tolkningar av "Svarta präster" och "Rebellflickan" på strömingsplattformar som Spotify i samma veva.

Om eller när pandemin går över är planen att komma ut och spela live.

– Som oberoende producent utan markandsmaskineri, hoppas man såklart också att musiken ska sippra ut till lyssnarna. Det här är väl sådan galenskap, man ägnar sig åt av lust och nödvändighet, konstaterar Christer Forsberg som till vardags arbetar som boendeutvecklare på Hyresgästföreningen.

Mer nytt på den lokala musikfronten:

* En annan aktuell platta inspelad i Studio Slowbeat är Michael Ohlssons nya album "Eternal Rebel XX" som även finns ute fysiskt på Alla tiders skivhandel sedan 20 november.

* På den elektroniska musikfronten röner Gävleproducenten Axel E framgångar med sin remix på Lehnberg och Slim Vics låt "Glaskupad". Gävleartisten Maneten har också flyt då han blivit remixad av hajpade housesnubben Art Alfie. Lyssna på låtarna i vår lokala spellista.

* Valbo/Sandviken-synthpopduon Eurotix har kommit ut med sin första best of-samling på cd: "The Best Of Times 2013​-​2020".

* Gävlerapparen Jon "Illumin8" Dahlberg släppte ny ep 23 november: "Flight Mode" tillsammans med den japanska rapparen Lil Ninja.

EXTRA! BILDKAVALKAD! Med klassiska Gävlekvartetten Edin-Ådahl: