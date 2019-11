Bildvimmel: Pensionärernas tisdagsträff får andra konsumenter att fly

Massor av bilder längre ner i artikeln:

De flesta mataffärerna i Sandviken ger rabatt till pensionärer. Det innebär rusning till butikerna de dagarna. Till exempel ger Tempo 6 procent till pensionärer på tisdagarna. På Ica Björksätra får pensionärerna själv välja vilken dag i veckan de vill ha 5 procent. Båda Coop affärerna har 5 procent för alla medlemmar på tisdagarna. Två butiker väljer att inte ha procentdag alls och det är Willys och Lidl.

Exempel på flera rabatter du som pensionär kan få i Sandviken:

Sandvikens IF

Herr Division 1 Norra: Pensionärspriser både på matchbiljett och säsongskort.

Dam Division 1 Norra Svealand: Pensionärspris på säsongskort.

SAIK bandy

Herrlaget: Pensionärspriser finna på både matchbiljett och säsongskort.

Damlaget: Entrén är 50 kronor.

Ungdomsmatcherna har fri entré.

SAIK innebandy: Gratis för alla åldrar på matcherna.

Parkbadet: Finns pensionärspriser för engångsentré, tolv-gångerskort och säsongskort till badet, gymmet och gruppträningarna.

SJ: 10 procent rabatt på alla tågresor. Välj resenärskategori Pensionär när du bokar i app, på hemsidan och i biljettautomat. Rabatten räknas då av automatiskt på priset. 10 procent månadsbiljett. Tillgång till sista minuten-biljett upp till 24 timmar innan avgång.

X-trafik: Seniorbiljett från och med 15 december 2019, 3 360 kronor per år. Pris per månad via autogiro 280 kronor. Seniorbiljetten gäller i 365 dagar för obegränsat antal resor med X-trafiks bussar och X-tåg inom Gävleborgs län samt till Sundsvall och Falun. Biljetten gäller även med viss trafik som körs av andra trafikföretag: