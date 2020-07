Bilföretag i Gävle får 10 000 kronor i böter – slarvade med vattenprover: "Vi har förändrat våra rutiner"

Bilmetro Lastvagnar i Gävle har fått ett strafföreläggande på 10 000 kronor för att ha slarvat med kontrollerna av tvättvatten på deras fastighet.

Företaget har brutit mot vattenskyddsföreskrifterna för förvaring och hantering av kemikalier på anläggningen. Enligt dem ska Bilmetro ta prover på tvättvattnet två gånger per år. Från 2016 till och med 2018 hade de tagit för få prover.

Anledningen till detta ska ha varit bristande rutiner i administrationen och kontroll i bolaget.

Stefan Hellgren, som varit vd för Bilmetro sedan november 2019, konstaterar att de har gjort fel.

– Under ett par år gjorde vi bara ett prov per år. Vi har accepterat att vi har gjort fel, accepterat föreläggandet och har även betalat boten. Vi har förändrat våra rutiner så att vi säkerställer att vi tar två prover per år, säger Stefan Hellgren, vd för Bilmetro.