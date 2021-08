Bilmetro i storaffär – delas mellan två köpare: "Välskött bolag"

Den andra köparen är Scania Sverige som tar över lastbilsverksamheten. Affären ska först godkännas av konkurrensmyndigheterna i Sverige och EU, sedan kommer verksamheten att delas upp mellan de nya ägarna.

– Om man ser till omsättning står lastbilarna för en tredjedel och personbilarna för två tredjedelar. Vi förbereder en uppdelning, men rent konkret kommer det inte att hända så mycket. Väldigt mycket kommer att vara business as usual, som det heter på svenska. Vi tar över all personal på personbilssidan, cirka 420 personer, och driver verksamheten vidare in i framtiden, säger Jens Wetterfors, vd för Din Bil Sverige som säljer Volkswagens bilar i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Vilket namn som kommer att ersätta Bilmetro på återförsäljarnas butiksskyltar i framtiden är ännu oklart.

– Vi ägs av Volkswagen-fabriken och varumärket Din bil brukar vi inte använda. I Stockholm heter vi exempelvis Volkswagen Stockholm eller Porsche Stockholm, så den namnfrågan får vi återkomma till om några veckor när affären förhoppningsvis är godkänd, säger Jens Wetterfors.

Företaget Bilmetro startade i Hudiksvall år 1922 under namnet Bil Lönnberg. År 1986 ändrades namnet och idag har bolaget sitt säte i Gävle.

Ifjol var omsättningen 3,9 miljarder kronor och personalstyrkan cirka 650 personer. Verksamheten som består av försäljning, service och uthyrning finns på elva orter i Gävleborg, Dalarna och Uppland. I butikerna säljs Volkswagen, Skoda, Audi, Seat, Kia, Cupra och Scania lastbilar.

I Gävle jobbar omkring 200 personer på Bilmetro. Förutom att företaget upptar ett helt kvarter på Södertull driver det också en nybyggd Kia-hall och två verkstäder på Kryddstigen plus en Audi-hall i Hemlingby köpcentrum.

Gävlebon Filip Andersson ärvde Bilmetro av sin pappa och har själv jobbat som vd för bolaget i 15 år.

Varför vill du sälja?

– Jag är ensam ägare till bolaget som vi haft i familjen under hemskt lång tid. Av olika anledningar känner jag att det kan vara dags för någonting nytt. Det är ett stort piano att spela på, någon gång ska man sälja, så det känns bra att göra det medan man är frisk och fräsch.

Har du några andra planer?

– Nej, inte just nu. Det har varit en stor och lång process för mig att komma hit. Men någon typ av investeringar kommer det att bli i framtiden.

Hur många spekulanter fanns det?

– Fem.

Varför valde du att sälja just till Scania och Din Bil?

– Vi har samarbetat under lång tid och haft goda kontakter. Båda är bra arbetsgivare och kan ta hand om personalen och verksamheten. Eftersom jag vuxit upp med Bilmetro vill jag känna att det hamnar på ett bra ställe, säger Filip Andersson.