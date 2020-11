Biltema rundar facket – kan låta annan personal jobba vid strejk

Biltema i Hemlingby är en av de 22 arbetsplatser i landet där Handels utlyst strejk efter att de nationella förhandlingarna strandat. Efter det har det framkommit uppgifter om att arbetsplatserna som är anslutna till Svensk handel skickat ut blanketter till de anställda med frågor om deras fackmedlemskap.

– Vi har fått signaler om att det gått till så här och vi ser allvarligt på att arbetsgivaren registrerar facktillhörigheten. Vi har uppmanat våra medlemmar att de inte behöver meddela om de är medlem, för vi har föreningsrätt i Sverige, säger Lovisa Segerquist.

Agerandet ses som en uppmaning till strejkbryteri uppger Handels på sin hemsida. Syftet antas vara att de vill utreda om och hur butikerna kan drivas vidare utan den fackligt anslutna personalen.

– Om butikerna håller öppet när vi har gått i strejk kommer vi att agera på det då. Vi kommer att fortsätta att strejka så länge vi behöver, tills parterna kommit överens om schysst avtal.

Svensk Handel hävdar dock att det inte strider mot föreningsrätten att begära in uppgifter om vilka anställda som är medlemmar i facket. Processjuristen Per Dalekant menar att det är uppgifter som behöver samlas in för att verksamheten ska kunna fortsätta även vid strejk.

– Vi tvingar ingen att lämna några svar. Det här handlar om att kartlägga vilka som kommer till jobbet på fredag och inte, det finns de arbetstagare som inte är anslutna till något fackförbund som inte får någon lön om de inte kommer till jobbet, säger han till Göteborgs-Posten.

Om strejken blir av eller inte kan bli ovisst in i det sista. Klockan tio på fredag är den tänkt att bryta ut.

Senast Handels faktiskt kom till ett strejkförfarande var så längesen som 1995.

– Varsel har vi varit med om tidigare, men inte själva strejktillfället. Ingen som jobbade här då jobbar kvar i dag, så det är extraordinärt för oss som är inblandade, säger Lovisa Segerquist.

Vilka arbetsplatser som omfattas av strejken har valts på förbundsnivå och Lovisa känner inte till hur resonemanget varit.

– Vi har haft medlemsmöten och fått uppfattningen att de som jobbar här står bakom oss. De tycker att det är dags för dem att ta den här fighten. De är i allra högsta grad berörda.

Konfliktlinjerna i förhandlingen, enligt Handels, är bättre anställningsvillkor och om lägstalönerna ska höjas i samma takt som andra löner.

– Förhoppningen är att de kommer överens så snart som möjligt så vi kan skicka ut till alla berörda att vi har ett avtal vi kan vara stolta över. Det här var något vi absolut inte ville göra, men nu stod parterna för långt ifrån varandra, säger Lovisa Segerquist, ombudsman avdelning 26 Gävle.

Tidningen har sökt Biltemas pressavdelning utan svar. Svensk handels näringspolitiske expert Henrik Ekelund berättar att de inte vill uttala sig i dagsläget, men att förhandlingar med Handelsanställdas förbund pågår. Så här sa Svensk handels vd Karin Johansson när strejkvarslet blev ett faktum:

– Att ta till konfliktvapnet mitt i en allvarlig kris med osäker framtid är djupt oansvarigt. Dessutom är nivån på märket bekymmersamt hög, många handelsföretag kommer att ha extremt svårt att bära dessa kostnadsökningar i den kris som handeln befinner sig i.