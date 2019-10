Bissarna spelade ut SIF – men 18–åringen stolt över premiären: "Jag gjorde bra ifrån mig"

Farhad Hosseini hoppade in i Sandvikens a-lag från deras U17-lag i december 2018 när det var mycket skador. Då gjorde han bra ifrån sig på träningarna och fick fortsätta. I somras skrev han kontrakt med a-laget. Nu, i omgång 28 fick han premiärspela mot Nyköping utan att ens ha gjort ett inhopp spelade 18–åringen hela 90 minuter.

– Det kändes bra. Jag lärde mig mycket.

Han klev direkt in på Jimmy Hanssons plats på vänsterbacken efter att ha gjort ett bra jobb på träningarna de senaste veckorna fick han förtroende.

– Det går bra på träningarna, jag försöker att göra ett så gott jobb som möjligt.

– Innan matchen var jag lite nervös men sen blev det bra.

Bissarna inledde med stort bollinnehav mot SIF som inte hade många egna lägen i första halvleken. Efter nio minuter tog gästerna ledningen efter att Kalle Jansson precis monsterräddat ett skott lyckades Bissarna slå in en ledningsboll på hans målvaktsretur.

Sedan höll sig Bissarnas ledning till paus.

Vad sa ni i pausen?

– Vi ville fortsätta kämpa och göra lite bättre individuellt jobb.

Du såg lugn ut med bollen!

– Det kändes bra, som man tränar spelar man och jag känner mig väl förberedd. Jag gjorde bra ifrån mig. Det tycker jag.

– Jag försökte att inte stressa. Gör man det blir det bara sämre.

Sedan fick gästerna straff tidigt i andra som de utökade sin ledning igenom och det var kanske inte den inledning som SIF hoppats på. Men sedan kom de igen, Slava Koidan byttes in och Emil Engqvist kunde reducera med ett snyggt mål genom ett samarbete med just inbytte Koidan. Sedan byttes även Samuel Naiwo in och det blev en ny puls i Sandvikens IF som gjorde att de tog över spelet mer och mer efter två bra byten och en reduceringsboll.

Men sedan kom ett inlägg som räddades av stolpen men där returen sedan petades in av Nyköping som gjorde 3–1. När sedan Naeem Mohammed utvisades efter en tackling med dobbarna rakt ut så var det inte mycket mer att spela om. Bissarna drog ner på tempot, behöll bollen inom laget och stängde matchen.

Men det bekom inte Hosseini märkbart, som var stolt över sin premiär.

– Jag har längtat, jag har alltid längtat efter att få ta min minut och visa vad jag går för.

Han beskriver andra halvleken såhär:

– Det var tufft att spela med tio man men vi gör det bra. Det var en billig straff tycker jag men annars gör vi ett bra jobb.

Vann Nyköping för att de hade mer att spela för?

– Ingen aning, inget svar.

Hur skulle du beskriva din premiär?

– Rolig, lärorik och det kändes bra.

Sandvikens IF– Nyköpings BIS 1–3 (0–1)

Målen: 0–1 (9) Enoch Adu, 0–2 (52) Enis Ahmetovic, 1–2 (71) Engqvist, 1–3 (76) Alexander Alp.

