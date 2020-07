Blandade känslor i Sandvikenlägret efter ytterligare en storförlust: "Vi är tillräckligt bra för att spela på den här nivån"

1–2, 0–5, 0–3, 1–3 och 0–8 totalt 2–21 i målskillnad. Så ser de fem senaste matcherna ut för Sandvikens damlag – och den tuffa inledningen av elitettan fortsätter. Laget föll stort mot Hammarby under lördagen, efter att ha släppt in tre mål under matchens avslutande fem minuter.



–Hammarby är bra, de stressar oss till misstag. Men vi bjuder dem på fyra mål i första halvlek då gör vi det svårt för oss, säger SIF-tränaren Marcus Larsson.