Blåsmusik, Dansuppvisning, Vernissage - Det händer i dag 24 augusti 2019

GÄVLE

Arrangemang

Musik i regementsparken. Kl.15:00 Sigtuna Messingssextett. Ledare: Per-Gunnar Kåhrström. Sextetten har framträtt hos oss ett flertal gånger. Kanske bjuder de på en överraskning även i år.

Skaparbyn på Ön i Hedesunda presenterar Geraint Watkins Band (UK) känd från Status Quo kl 19.00. Inträde 180 kr, barn under 12 år gratis! Det serveras fika och grillat. Inomhus vid regn.

Gävle fågelklubb. Kom och titta hur ringmärkning går till, närkontakt med flera fågelarter i handen utlovas. Plats gamla tippen vid Avan, följ vägen in från Lerviks ridskola. Start 05.30, men det går bra att komma senare fram till c:a nio. Även icke medlemmar välkomna.

Dansuppvisning med Rillen. Folkdanslaget Rillen från Gävle bjuder på dansuppvisning. Längd: ca 20 minuter. Kl 12. Stadsbiblioteket Kafé Edbom.

I Mariakyrkan Sätra. Kl. 09:30-15:30 Tyst retreat. Välkommen till en dag med tid för reflektion, vila och att bara finnas i nuet. Vi börjar med några ord och information om dagen. Efter välkomnandet går vi in i tystnaden fram till 15:30 när vi avslutar med en kort andakt. Vi äter en enkel lunch samt fikar tillsammans. Under dagen finns det möjligt att låna böcker, skriva, måla och bara vara. Kostnad 40 kr.

I sommar kan man åka rälsbuss och spana på tåg! Tåghallen, Järnvägsmuseets fordonsmagasin, har öppet 1-31 augusti kl 12.00-16.00. Tåghallen visar det bästa ur samlingen medan museet byggs om. Välkommen att njuta av lok och vagnar. För de små finns en lekhörna. Enklare café och butik. Karlsborgsgatan 1, Gävle (ta rälsbussen från Gävle C). Rälsbussen tar er till Tåghallen: Avgång Gävle C kl 12.00, 13.00, 14.00 och 15.00. Avgång Tåghallen kl 12.40, 13.40. 14.40 och 15.40.

Bangolfen i Stenebergsparken öppen alla dagar kl. 14 - 19. Stängt vid regn. All behållning går till Lions hjälpverksamhet. Lions Club Gävle Norra.

Furuviksparken. Stora scen Millencollin och No Fun At All kl 20:00. Öppettider: kl 10:00-23:00. Tivoli 11:00-23:00. Djurmatningar (varje dag): 11:00 Matning av schimpans. 12:00 Matning av orangutang. 13:00 Kamelaktivitet. 14:30 Matning av lemur. 15:00 Fäbodmatning.

Äventyrshuset Alborgen kl 10-18.

Utställning

Ny utställning i Galleri K, Seywan Saedian visar skulptur och måleri. Vernissage kl. 12. Utställningen pågår till 24/8 - 8/9. Öppet lördag och söndag 12-15. Tisdag till torsdag 12-17. Norra Kopparslagargatan 18.

Nicklas Westin visar teckningar och collage på Little Art Cakery, Norra Skeppsbron 3C, mellan den 24 augusti och den 15 september. Öppet Må - Ti stängt, On - Fr 11 - 16, Lö - Sö 12 - 17.

”Med queera perspektiv” på Sveriges Fängelsemuseum/Kulturhuset Gävle. Utställningen finns på våning 2, har fri entré och finns till och med den 15 september, onsdag – söndag 12.00 – 16.00. Utställningen är ett samarbete mellan Sveriges Fängelsemuseum, Gävle Pride och ABF Gästrikebygden.

Gävle Konstcentrum. Mats Hjelm- Den andra stranden 17.8 – 22.9. För första gången har den internationellt erkände konstnären Mats Hjelm en utställning i Gävle, där han visar det hyllade videoverket Den andra stranden. Öppet tis-sön 12-16.

Open Mind 15/8-11/9. Liselotte Fluhr, Malin Lucchesi, Nina Gunarsson ställer ut måleri. Mån-fred 11.00-19.00, Lörd-sönd 12.00-16.00 Galleri Mittskeppet, Kulturhuset Gävle.

Galleri Brynästorget öppnar idag en utställning på Silvanum, Kungsbäcksv. 32; ’Berättelser i bild - bonader & broderier’ med asylsökande på Kulturum. Flera av deltagarna närvarar på vernissagen, kl 13-16. Utställningen pågår till 22/9. Öppet mån - fre 10-16, lör-sön 12-16, guidade visningar torsd kl 12.

”Ikoner/Klädkod” Elin Hjulström Lord visar tuschteckningar och Gustaf Lord färgglada karikatyrer. Onsdag-Fredag: 11-19, Lördag-Söndag: 12-16. Galleri Mittskeppet, Gävle Kulturhus.

Galleri Elixir, matsalen Gävle sjukhus, 3/8 - 30/8, visar Janne Englunds målningar i akryl och akvarell, “Surrealistisk Kroppologi. Öppet alla dagar mellan kl. 11-14.

Utställning ”på gården”. Marina Bonnevier ställer ut sin keramik och vävda alster under augusti månad. Tisd-Torsd-Lörd 10-16. Nymsvevägen 5, Norra Åbyggeby.

SANDVIKEN

Arrangemang

PRO Sandviken fyller 75 år. Kom och fira med oss på stan, vid Folkets Hus mellan 10-12, därefter bjuder vi in till Valhalla med underhållning och förtäring från kl 13.00.

Vernissage för textilutställning: Tidevarv - Karin Amnå Lindberg. Kl. 13 i närvaro av konstnären. Fri entré! Konsthallen, Kulturcentrum.

OCKELBO

Utställning

Wij Trädgårdar har öppet alla dagar 1 juni till 7 september kl. 10.00 - 16.00. Med utställningar, Eko-torget, Wij Trädgårdshandel, Trädgårdens ekologiska buffé, Turbin konsthantverk, Barnens Trädgård och mycket mer. Se wij.se för mer information. Utställning i Ateljén, Wij Trädgårdar: bilder och skulpturer av Diana Andersson. Utställning i Kulturladan, Wij Trädgårdar: ”Perpertual change” en kortfilm av Gustav Cavalli om Lars Krantz.

STORVIK

Arrangemang

Sandvikens Motorklubb arrangerar sitt rally ”Stålsvängen”. Start och målplats är Parkhallen i Storvik, där även serviceplatsen är belägen. Första start kl. 12.00. Tävlingen ingår i Förbundsmästerskapet för Nedre Norra Bilsportförbundet, alltså Gästrikland, Hälsingland och Dalarna samt DM för Upplands Bilsportförbund.

TORSÅKER

Utställning

Pelargonmuseum och trädgård i Torsåker. Här finns gamla svenska pelargoner och andra ovanliga sorter, försäljning av sticklingar samt café med pelargonkaka. Öppet: ons - fre 10-18, lör - sön 10-15. Forsvägen 19, Torsåker (skyltat från centrum).

ÖSTERFÄRNEBO

Utställning

Konstutställning i Österfärnebo kyrka. Det är Bo Noresson, Gysinge och Susanne Lantz, Storvik som ställer ut. Hälften av eventuell försäljning till Operation Smile. Utställningen pågår från juli och fram till september månads slut.

GYSINGE

Arrangemang

Naturum Färnebofjärden, Gysinge. Öppet varje dag kl 10-17. Fri entré! Här finns en utställning där du kan lära dig mer om Färnebofjärdens nationalpark, hälsa på hos Herr Bäver och lyssna på hackspettar. Slå dig ner och titta på film från nationalparken, njut av utsikten över Gysingeforsarna och gå på tipspromenad. Här finns något för hela familjen!

Mata fiskar. Varje dag kl 13.00 i naturum Färnebofjärden. Hjälp oss att mata våra små öringar inne i naturum! Aktiviteten är gratis, pågår ca 10 min och alla kan vara med.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Arrangemang

Melodikrysset. Vi lyssnar på P4 och löser krysset tillsammans. Vi öppnar kl. 9.45, kaffe och te till försäljning. Biblioteket Skutskär.

Vandring Västanå kl 15.00. 1.900 meter historia från Clarwik till vikingen vid gravfälten förbi Skansen, Körsbärsudden, skolan, gamla Konsum, Kungsgården, gästgiverier mm. Samling vid stora parkeringsplatsen på Västanåvägens västra sida, mittemot Clarwiksstenen.

Utställning

Sommarsalong 2019. Utställning med konst och konsthantverk av boende och verksamma i Älvkarleby kommun. 2 juli - 24 augusti Biblioteket, Ågatan 7, Skutskär kl 10-13.

Kl 12.00-16.00 Johan Thunberg visar Målningar i sin atelje på Laxön Älvkarleby. I Gästgalleriet: Madeleine Palm och Eva Akne visar Målningar, Kubismen möter naturalismen.

Söderhällgården. Visning av tomteverkstad, folklivsmuseum och kaffestuga. Öppet alla dagar 11-17. Mer info finns på soderhallgarden.se

Fotoexpo på Laxön. 35 fotografer i unik utomhusutställning omgiven av Laxöns fantastiska naturmiljö under hela sommaren. Anders Gruvman, Anders Wigforss, Ann-Sofie Persson, Anna Nygren, Annika Spjuth, Bengt-Ove Furfält, Birgitta Sedvall, Börje Wallgren, Carina Bodin, Gunnar Ericsson, Göran Persson, Helene Uppman, Håkan Karlsson, Jacob Thunberg, Joel Ericsson, Johnny Hildingsson, Jonas Stenberg, Kerstin Öhlund, Kjell Stafström, Lena Nilsson, Larsgöran Svensson, Lotta Lund, Mattias Boström, Niklas Grönlund, Nils-Olof Engberg, Patrik Norlin, Rosa Sundahl, Royne Hjortendal, Sari Isokivelä, Sixten Jonsson, Tomas Gustafsson, Tord Bodin, Tore Almgren, Ulf Olsson, Åsa Kolic.

Pågående...

500 år av brott och straff i museet med utställningar i två fängelser. “Hotell Hamilton 2.0” och “Androm till skräck och varnagel”. Sveriges Fängelsemuseum, Gävle. Onsdag 12.00-18.00 Torsdag-söndag 12.00 – 16.00.

Länsmuseet. Öppettider: tisdag-fredag kl 11-18, lördag-söndag kl 12-16. Fri entré! Du möter både gammalt och nytt i vårt uppfräschade museum. Lär mig leva – Fanny Erkelius. ”Jag växte upp med en mamma som var alkoholist. Låt oss snacka om det som är tungt.” Med måleri och texter berättar Fanny sin starka historia. Utställningen visas 17 augusti – 6 oktober.

Mackmyra Bruk. Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.

Mackmyra Skulpturpark 2 juni-1 sept. Bruksparken Mackmyra Bruk.

Just nu har vi utställningen ”Fakta från förr” i Tillgången på Sandvikens folkbibliotek, Kulturcentrum. Utställningen ger exempel på hur fakta har gestaltats i skolan genom tiderna. Går att se mellan 9 maj - 25 aug.

Gävle sjukhus, gamla entrén. Doktor Landelius konstsamling. En utställning där verk ur Region Gävleborgs konstsamling möter texter skrivna av studenter från Bollnäs folkhögskola. Utställningen pågår fram till 3 november. Öppet alla dagar, ingång via huvudentrén.