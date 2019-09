Boksläpp, Vandring, Musiksoppa - Det händer i dag 18 september 2019

GÄVLE

Arrangemang

Kl 17.00 Boksläpp – kulturhistoriska skyltar. Nu släpps boken som rymmer flera texter från de kulturhistoriska skyltar som finns runt om i Gävle. Efter boksläppet tas vi med på en ”vandring” där flera av miljöerna ingår, i form av ett föredrag i museets hörsal. Luta er tillbaka och ta del av Gävles kultur- och bebyggelsehistoria! Samling: Länsmuseet Gävleborg. Ciceron: Ulrika Olsson, Länsmuseet Gävleborg.

Kl 14:30 Föreläsning med Eva Åström är terapeut och livscoach. Eva har arbetat med människor som har en önskan att göra en förändring i sin livssituation sedan slutet av 90-talet. Hon arbetar även som behandlare för personer med missbruksproblem samt de som är anhöriga. Med arr. Medborgarskolan. Träffpunkt för seniorer, Kaplansgatan 10.

Sopplunch med Daniel Andrén, Olle och Elisabet Sköld som berättar och musicerar i Hille församlingsgård.

Kl 13:00 Träffpunkt för seniorer, Brunnsgatan 59. Föreläsning med Eva Åström är terapeut och livscoach. Eva har arbetat med människor som har en önskan att göra en förändring i sin livssituation sedan slutet av 90-talet. Hon arbetar även som behandlare för personer med missbruksproblem samt de som är anhöriga. Med arr. Medborgarskolan.

Prova på att dansa gammeldans hos Folkdanslaget Rillen. Inga förkunskapskrav. Kl 18.00-19.15 på Röjningen i Sätra.

Sagostund. Högläsning, dramatiseringar, sånglekar, rim & ramsor. Med Margit Bojang & Annelie Lindeborg-Ojamäe. Från 3 år. Stadsbiblioteket, Kafé Edbom kl 10.15.

I Mariakyrkan i Sätra. Kl. 13:00 Sjung för hälsan (Terminsstart). Vi sjunger tillsammans på ett kravlöst sätt varje vecka. Ingen föranmälan krävs. Fika 20 kr. Kl. 15:30-17:00 Miniorer. Miniorerna vänder sig till barn i Förskoleklass – Åk 2. Vi träffas i Barnlokalen på nedre plan och vi kommer att bl. a. prata, leka, skapa, sjunga och ha andakt. För de familjer som vill finns möjlighet att efter grupptiden stanna kvar och äta en enklare middag i Annasalen. Kl. 17:00 Superhjältarna. En onsdag i månaden möts ungdomar och unga vuxna med eller utan funktionsvariationer för att äta, umgås och fira gudstjänst tillsammans. Kl. 17:00 Enkel Måltid. Ingen föranmälan krävs. Kostnad 40 kr/vuxen, gratis för barn. Kl. 19:30-21:00 Tro och Liv. Vi samlar efter veckomässa i Annasalen. Bibelsamtal utifrån kommande söndags tema och texter.

Samling i Hemlingbystugan kl 10.00. Vandring 22-3 km Friluftsfrämjandet.

Kl 18:00 Mariakyrkan i Sätra. Öppen scen. Dags att förverkliga dina scendrömmar! Sjung en sång, spela ett instrument, läs en dikt eller gör ditt bästa trolleritrick, möjligheterna är många och scenen är din! Eller kom som publik och upplev. Hör av dig senast kl:17:30 samma dag och berätta vad du vill göra. Sjunger eller spelar du ett instrument och vill bli ackompanjerad på piano, hör av dig några dagar innan.

Hemslöjdens vävstuga. Välkommen att väva vi har ett tiotal vävar uppsatta. Handledning finns. Styrmansgatan 4 närmaste busshållplats, Steneberg. Öppet månd 9-12, tisd 9-12, onsd 9-12 och 17-20, torsd 9-12.

Språkcafé onsdag kl 17:30-19:30 i Betlehemskyrkan, Waldenströmsplan 1. Vi börjar med att fika tillsammans (fikat är gratis), sjunger en sång eller två, sedan pratar vi! Papper och pennor, spel, böcker, tidningar mm finns som stöd. Vill du kan du få hjälp med läxor. Det finns också möjlighet att spela volleyboll inne i vår gymnastikhall.

Promenad i Boulognerskogen. Två grupper: en lätt/kortare och en rask/längre promenadgrupp längs Hälsans Stig. Samling utanför Kyrkans hus kl 10.30. Sopplunch serveras efteråt.

Digital första hjälpen. Bibliotekets personal ger dig handledning i hur du använder din surfplatta, mobiltelefon eller dator. Till exempel hur du använder appar, skaffar en e-postadress eller lånar e-böcker. På Stadsbiblioteket finns även möjlighet att testa taltidningar. Drop in. Stadsbiblioteket, Hillbomsalen kl 13-15.

Digital första hjälpen. Bibliotekets personal ger dig handledning i hur du använder din surfplatta, mobiltelefon eller dator. Till exempel hur du använder appar, skaffar en e-postadress eller lånar e-böcker. Sätra bibliotek kl 14-15.

Digital första hjälpen. Bibliotekets personal ger dig handledning i hur du använder din surfplatta, mobiltelefon eller dator. Till exempel hur du använder appar, skaffar en e-postadress eller lånar e-böcker. Bomhus bibliotek kl 13-14.

Högläsning med Maggan. Margareta Maggan Lingdén kommer till Valbo bibliotek och läser högt ur romaner, noveller, biografier, aktuella texter m.m. Gruppen väljer tillsammans vad som ska läsas och sedan diskuteras den lästa texten. Vi bjuder på fika. Valbo bibliotek kl 14.

Idag serveras Sopplunch 11:30-13:00 i Kyrkanshus Kaplansgatan 1. Soppa, sallad, bröd, kaffe/te och hembakt fikabröd 40 kr.

Kl 16:00 Träffpunkt för seniorer, Kaplansgatan 10 och Brunnsgatan 59 anordnad Sittande yoga och Sittande dans.

Språkcafé Träffpunkt BK kl 17:30-20:00. Välkommen till Betlehemskyrkan för att prata, få hjälp med läxor eller bara umgås. Enklare fika finns utan kostnad.

Alborgens Äventyrshus öppet 10-16.

Utställning

På Silvanum, Kungsbäcksv. 32, visas ’Berättelser i bild - bonader & broderier’ med asylsökande på Kulturum. Utställningen pågår till 22/9. Öppet mån - fre 10-16, lör-sön 12-16, guidade visningar torsd kl 12.

Galleri K med Pär Kock som visar måleri. Utställningen pågår till 14/9 - 29/9 . Öppet lördag och söndag 12-15. Tisdag till torsdag 12-17. Norra Kopparslagargatan 18.

Jesper Eriksson från Falun visar skulptur och grafik. Öppettider mån-fre 10-18, lör 10-13. Utställningen pågår t.o.m. lördag 28/9. Profilen Konst & Ram, Nygatan 38 i Gävle.

Gävle Konstcentrum. Mats Hjelm- Den andra stranden 17.8 – 22.9. För första gången har den internationellt erkände konstnären Mats Hjelm en utställning i Gävle, där han visar det hyllade videoverket Den andra stranden. Öppet tis-sön 12-16.

Månadens konstnär: Janne Englund. Under september månad kan ni se Gävlekonstnären Janne Englunds målningar på Valbo bibliotek. Han ställer ut sina äldre verk som är i stilen han kallar Surrealism och humor. Janne inspireras till viss del av Salvador Dali som blandade surrealism och humor i sin konst. Valbo bibliotek.

Vi och dom – Ulf Ivar Nilsson. Ulf Ivar Nilsson har varit serietecknare i drygt 50 år och är publicerad i olika dagstidningar. Många av hans teckningar är politiska med teman som antirasism, feminism och klassklyftor. I utställningen Vi och dom visar han upp sina satirteckningar där han sätter tuschpennan i alla som förespråkar rasism och andra dumheter. Kl 18 är Ulf Ivar på plats för att berätta om sin utställning och sitt skapande. Sätra bibliotek.

Idag är jag rom är skapad av en grupp unga romer från Gävles romska förening. De har målat och reflekterat kring sin romska identitet och vad det innebär att vara rom i Sverige idag. Utställningen handlar också om drömmar och skaparlust och visades första gången i Studion på Länsmuseet Gävleborg sommaren 2018. Den här vandringsutställningen är en mindre version av den utställningen. Andersbergs bibliotek.

Galleri Elixir, vid matsalen, Gävle sjukhus, visar under tiden 7 – 27 september Gunilla Löfgrens konst `lösa trådar´ Galleriet är öppet mån – fre kl 11 – 14.

RADIO GÄVLE

102,7 MHz

09-00 – 09.30 Hjärtesångerna – andliga önskesånger med Roland Ericsson.

HAMRÅNGEBYGDEN

Utställning

Träffpunkten Bergby, Vijvägen 30. Fotoutställning ”Kolla Hamrånge! Andra axplocket”. 10 juni - 30 augusti. Öppettider 9.00-15.00 Avvikelser kan förekomma.

SANDVIKEN

Arrangemang

Konsert med tre magiska röster. ”Beata Bermuda” har turnerat i USA, Tyskland och i Norden. Suggestiva skandinaviska klanger och samhällsreflekterande texter skapas av tre röster och tre fioler. Linnea Aall Campbell, Hanna Andersson och Samantha Ohlanders. Årsunda kyrka 19.00.

Lunchmusik ”Romantiska och impressionistiska klanger”. Organisten, körledaren och krukmakerskan Emelie Linde bjuder på musik av bl.a. Brahms, Debussy och Rachmaninoff. Soppa serveras kl. 12.00, 40 kr. Konsertlängd ca 30 min. Björksätra kyrka 11.30.

Musiksoppa: Niklas ”Cue” Hjulström. Vem minns inte 90-tals låten Burnin? Magi och värme utlovas vid höstens första Musiksoppa med Niklas Hjulström och hans ackompanjatör Martin Schaub. Entré: 195 kr inkl. soppa. Kl. 18, Restaurang Bolaget, Kulturcentrum.

“Samklang” med sångare och musiker från Hedesunda vid Förmiddagsträff i Kanalkyrkan, Sandviken, kl 10.00-11.30.

Sällskapet släktforskarna har öppet hus med handledare i föreningslokalen kulturcentrum/folkbiblioteket Sandviken. Kl 15-17.00.

ÅSHAMMAR

Arrangemang

Öppen vävstuga med handledning finns hos Åshammars Vävstuga Åshammar. Öppet mån – tors kl 09.00 – 12.00.

KUNGSGÅRDEN

Arrangemang

Öppen vävstuga med handledning. Kungsgårdens vävstuga må–to 8.00-12.00.

ÖSTERFÄRNEBO

Utställning

Konstutställning i Österfärnebo kyrka. Det är Bo Noresson, Gysinge och Susanne Lantz, Storvik som ställer ut. Hälften av eventuell försäljning till Operation Smile. Utställningen pågår från juli och fram till september månads slut.

OCKELBO

Arrangemang

Herrlunch i Kyrkans Hus, Ockelbo, kl 11.30, där dagens gäst är Börje Wallgren, bördig från Jädraås, visar och berättar till djur- och naturbilder.

HOFORS

Arrangemang

Bio – Lejonkungen (sv.txt) kl. 19:00. Pris: 100 kr. Åldersgräns: 11 år. Folkets Hus och Park Hofors.

Hofors nya vävstuga. Öppen vävstuga finns på Persfallsvägen 10 mellan kl. 9.00 – 12.00. Handledning finns.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Arrangemang

Stick- och handarbetscafé -start. Nybörjare och vana, unga och gamla är välkomna - inspireras och lär av varandra. Kaffe med hembakat 20 kr. Kl. 16.30–19 Biblioteket i Skutskär.

Rio Bio Skutskär. Kl 19 Once Upon a Time in Hollywood.

”Starka kvinnor i Bibeln. Öppna bibelsamtal under ledning av prästen Peter H Stjerndorff. Dagens tema: Shifra och Pua- de modiga barnmorskorna som utmanade makten.” Kl 18.15 Skutskärs kyrka.

Dagcafè där Gunnar Thollander berättar om sin tid som riksdagsman. Äppelkaka med vaniljsås till kaffet. Älvkarleby församlingshem kl.14-16.

Kulturkoftor och Sagotröjor. Hemslöjdskonsulent Maria Fagerlind gästar Stick och handarbetscaféet. Hon berätta och visar stickmönster från utställningen med samma namn på Upplandsmuséet. Kl 16.30 -19. Biblioteket i Skutskär

Gillar du ordning och reda? Bli god man! Vi behöver dig. Tack vare dig får flera människor det som de har rätt till. Kom till vår informationsträff. Kl 17.30–19.00. Biblioteket i Skutskär.

Onsdagspyssel kl 15 -16. Olika pyssel onsdagar. Från 7 år (yngre barn i föräldrars sällskap). Ingen anmälan. Biblioteket i Skutskär.

Utställning

Reflex och Reflektioner, utställning av Viktoria Björn. Utställningen pågår till och med lördag 5 oktober. Reflex och Reflektioner” är en samling av målningar och skulpturer, samtliga konstverk kommer att vara interaktiva och besökare kan se två konstverk i ett, med hjälp av t.ex. blixt från en telefon. Skutskär bibliotek kl 9.00 – 19.00.

Fotoexpo på Laxön. 35 fotografer i unik utomhusutställning omgiven av Laxöns fantastiska naturmiljö under hela sommaren. Anders Gruvman, Anders Wigforss, Ann-Sofie Persson, Anna Nygren, Annika Spjuth, Bengt-Ove Furfält, Birgitta Sedvall, Börje Wallgren, Carina Bodin, Gunnar Ericsson, Göran Persson, Helene Uppman, Håkan Karlsson, Jacob Thunberg, Joel Ericsson, Johnny Hildingsson, Jonas Stenberg, Kerstin Öhlund, Kjell Stafström, Lena Nilsson, Larsgöran Svensson, Lotta Lund, Mattias Boström, Niklas Grönlund, Nils-Olof Engberg, Patrik Norlin, Rosa Sundahl, Royne Hjortendal, Sari Isokivelä, Sixten Jonsson, Tomas Gustafsson, Tord Bodin, Tore Almgren, Ulf Olsson, Åsa Kolic.

TIERP/SÖDERFORS

Arrangemang

Kl 9.30-11 Promenadgruppen i Månkarbo Samling vid Månkarbokyrkan. Fika efteråt.

Kl 18-20 Språkcafé i Söderfors församlingshem. Vi träffas och pratar svenska vid fikaborden.

Pågående...

500 år av brott och straff i museet med utställningar i två fängelser. “Hotell Hamilton 2.0” och “Androm till skräck och varnagel”. Sveriges Fängelsemuseum, Gävle. Onsdag 12.00-18.00 Torsdag-söndag 12.00 – 16.00.

Länsmuseet. Öppettider: tisdag-fredag kl 11-18, lördag-söndag kl 12-16. Fri entré! Du möter både gammalt och nytt i vårt uppfräschade museum. Lär mig leva – Fanny Erkelius. ”Jag växte upp med en mamma som var alkoholist. Låt oss snacka om det som är tungt.” Med måleri och texter berättar Fanny sin starka historia. Utställningen visas 17 augusti – 6 oktober. Vi lever. En ny tid är här. Åren är 1990–2010. Foton från den andra boken om Gävleregionens musikliv. Se artister som blev stora i Gävle, Sverige och världen. Boken är skriven av Peter Alzén och Anders Sundin.

Mackmyra Bruk. Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.

Stig Sandins foto: Människor, Djur, Natur - Svalbard, Asien, Afrika. Andersberg Centrum. Mötesplats, vardagar 10-16. Utställningen är permanent.

Gävle sjukhus, gamla entrén. Doktor Landelius konstsamling. En utställning där verk ur Region Gävleborgs konstsamling möter texter skrivna av studenter från Bollnäs folkhögskola. Utställningen pågår fram till 3 november. Öppet alla dagar, ingång via huvudentrén.