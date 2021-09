Bolagen slåss om att sajna Gävleprofilen Peter Ericsons nya projekt – efter Modesty och Boogart kommer ModX

Peter Ericson är för i synnerhet de som var med på 80-talet, känd som frontman i Modesty. Ett popband som tre Gävlekillar såg till att storbolaget CBS sajnade genom att helt enkelt åka till New York och fixa det som tonåringar. Därmed skulle de skriva in sig i den lokala musikhistorien som troligtvis det enda lokala band som har lyckats med något liknande. Borträknat Peter Ericsons dotter Clara Mae då, som är Gävles största popstjärna i dag och även hon har legat och ligger på internationella stora skivbolag.

Sagan om Modesty är något av en mystisk sådan. Det var på väg att bli ett internationellt genombrott men tog aldrig riktigt fart. Bristen på en producent som kunde staka ut riktningen, tror Peter Ericson var en anledning. Skivbolaget trodde att det skulle lösa sig självt.

En annan anledning är att Modesty aldrig riktigt gick att placera i ett fack. Amerikanerna på skivbolaget ville sälja bandet som ett nytt A-ha, en trio med tre snyggingar, men framför allt en alfahanne i spetsen. Och den motvillige frontmannen bestämde bolaget skulle bli Peter Ericson, som därmed fick peta sin egen bandkamrat Pelle Nyhlén från den posten.

– Jag har aldrig varit en person som är särskilt förtjust att vara i fokus, utan har mer hållit mig i bakgrunden. Men jag fick växa in i rollen och var nog bra på att fejka att jag var bekväm i den.

Musikaliskt lät dock Modesty långt i från glad synthpop, utan hade trots sin unga ålder ett ytterst melankoliskt och moget sound. Kalla det rentav vuxet, eller som Peter Ericson fick lära sig bara i fjol att det kallas: hi-tech aor. Adult oriented rock eller album oriented rock är en genre som i sig själv rymmer flera underkategorier. Det finns alltså inget exakt svar på hur aor generellt låter. Men det som Modesty gjorde var mer synthdriven sådan. Genren är även förknippad med melodiös hårdrock och då kallas det muscle aor. Bland de mest publikt kända namnen inom aor totalt hör Journey och Toto. Och dessa glider även in i sin tur under benämningen west coast eller västkustrock.

Genredefinitionerna behövs här för att beskriva hur Peter Ericson ser en risk i att hans nya projekt ModX hamnar mellan "de berömda stolarna". Ungefär som Modesty, ett band som inte såg ut som de lät - och även hans andra aktiva grupp Boogart - ett dansband som inte låter som ett dansband – vilket han har med sin partner sedan 1998 Anna Lundberg.

Den första låten på plattan "Pieces of me", vilket är en passning till Modestys enda album "Pieces of Modesty" från 1989, skrev Peter Ericson redan 1999. Men annars har låtarna varit sådana som han har skrivit för sitt eget höga nöjes skull och lagt i byrålådan. Grunden till att projektet nu äntligen blir av, kan vi tacka aor-fantasten Patrik Eklöf för. Han recenserade Boogarts senaste skiva "En ny tid i livet" i december. Där konstaterade han att Boogart mer eller mindre inte är ett dansband utan ett aor-band. Boogart är helt enkelt mer smart och lättlyssnad 80-talspop som låter väldigt dyr än säg Lasse Stefanz. Peter Ericson blev väldigt imponerad över recensionen som för övrigt gav tio av tio, och skickade demomaterialet med ModX som nästan ingen hade hört innan till Eklöf.

Svaret var lyriskt och den bekräftelsen ledde till att Peter Ericson började spela in några av dessa låtar på riktigt i sin studio i villan i Bomhus. Under processen lossnade proppen totalt och han skrev resten av skivans totalt elva spår i ett kreativt rus. Mellan januari och mars var allt klart.

– Under processen har jag inte tagit hänsyn till hur aor "borde" låta. Det har bara varit min bäbis rakt av. Jag har gjort precis sån musik jag gillar och som jag vill lämna till eftervärlden.

Att covid kom hjälpte till för att projektet skulle bli av. Allt av det Ericson sysslade med i mars 2020 ställdes in under kort tid.

– När jag kom hem från Sunwing som jag producerade för i Spanien 3 mars 2020 hade jag en fullproppad kalender. Sedan Hits For You och så vidare. Två veckor senare ställdes allt in. Det var panik i början.

Sedan kom det till punkten att skicka in till bolag. Han testade ett italienskt, ett tyskt och ett brittiskt, som Toto och Journey ligger på. Men efter att ha insett att inget av dem skulle funka föll valet på ett svenskt bolag som även kommer se till att få plattan licensierad till den inom genren viktiga japanska marknaden.

Peter Ericson har även spelat upp skivan för inflytelserikt folk inom aor-sammanhang i Sverige som visade sig gå i gång på full spinn av det de hörde.

Först ut från "Pieces of me" är singeln "Looking for closure" som kommer ut med musikvideo innan oktober är slut. Och om inte alltför lång tid även plattan i sin helhet är planen och det även på cd och vinyl.

Då får vi se om P4, som har lirat Boogart mycket på sistone, även kommer att ta ModX till sina hjärtan. Men tidigare nämnda dilemma kvarstår - är det för många fläskiga gitarrsolon i ModX för att det ska kunna klassas som radiovänlig pop?

Hur det än är så konstaterar Peter Ericson att musiklandskapet är ett helt annat i dag än på 80-talet när Modestys medlemmar hade en fast inkomst från skivbolaget på omkring sex till 8 000 kronor i månaden i dåtidens pengavärde. Nu har han fått göra det mesta själv. Ett "hemkok" som han säger.

– Men jag har lagt ribban högt ändå. Där kan jag ha en hög svansföring. Min styrkan är att jag kan producera och jag vet hur jag vill ha mitt sound och hur jag ska skapa det.

Mycket ser alltså ljust ut redan innan ens en låt är släppt till allmänheten. Men hur det än går är Peter Ericson nöjd över bekräftelsen genom skivbolagens huggsexa om plattan.

– Jag är nöjd om tio älskar det eller hundra tusen. Helst hundra tusen förstås. Det viktiga är att man hör att det är någon som vill någonting, säger han med betoning på vill.

Och det kan tidningen som hört skivan intyga - spelglädjen och hitkänslan råder det ingen som helst brist på. Här finns något för fans av refrängstark hårdrock, fast det inte är hårdrock, lika mycket som Cheiron-fans, i en helt egen kombination, som nog ingen har gjort något liknande som innan. Och framför allt: låtar som sätter sig - direkt.

Peter Ericson och dottern Clara Mae brukar spela sina nya alster först av alla för varandra. Så vad tycker dottern om ModX?

– Hon älskar de lite tjejigare poplåtarna på plattan. Som "If you come my way".

* Följ ModX och hör smakprov på Facebooksidan.

Så såg Modesty ut: