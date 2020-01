Boqvist skickad till AHL – här är Sundlövs besked till fansen: "Avtalet vi hade har gått ut"

När Jesper Boqvist åkte över till New Jersey Devils var han tydlig – "hamnar jag i AHL vill jag hem till Brynäs".

Avtalet som Brynäs hade under hösten reglerade också den saken så att Boqvist själv kunde bestämma det om han skulle flyttas ned.

Men... det avtalet gällde bara till december.

– Så enda chansen att vi skulle kunna få hem Boqvist nu är om vi, han och New Jersey kommer överens om det tillsammans. Då skulle det kunna bli som det blev med Isac Lundeström förra säsongen, då han och Luleå och Anaheim enades om det, säger Micke Sundlöv.

Boqvist skickades för några dagar sedan till AHL-laget Binghampton, men mest för att få mer speltid medan NHL gör uppehåll för All Star-match.

– Han hade inte spelat så många minuter i Devils på senaste tiden så det här var ett bra tillfälle att matcha honom, säger Sundlöv.

Mycket har hänt i New Jersey överhuvudtaget på sistone, i början av december sparkades både tränare och general manager och det återstår att se hur det kommer att påverka Jesper Boqvists situation.

– Om vi kunnat hade vi plockat hem honom redan i går... men nu är det som sagt nya regler som gäller. Och New Jersey har dessutom sagt att planen är att ge Jesper chanser i NHL under första året för att ge honom möjlighet att komma in i det.