Bosse Frid har somnat in efter fem års sjukdom: "Fast han var så dålig guidade han i Sydafrika"

Många är vi som minns torghandlaren Bosse Frid med värme. Varje sommar stod han med sin Barbro på Stortorget och sålde jordgubbar och annat frukt och grönt. Han skojade ofta. Vintrarna tillbringade de utomlands, i många år drev de ett pensionat utanför Kapstaden i Sydafrika.

Men nästa gång får Barbro resa utan sin Bosse. Torsdagen den 27 augusti somnade han in lugnt och stilla efter en lång tids sjukdom.

– Han orkade inte mer och ville somna. Han hade kämpat så länge. När han fick sin diagnos om cancern i bukspottskörteln sa läkaren att han hade mellan tre och sex månader kvar. Det var för fem år sedan, säger Barbro.

Just nu är allting tufft. Utan sina barn och barnbarn vet hon inte hur hon hade klarat det. Den sista tiden gick det så fort. Men hon försöker tänka på Bosses önskan för de hann prata om hur han ville att det skulle vara sen. Att de inte ska sörja när de träffas utan att de ska glädjas åt att han har funnits. Det ska inte vara kaffe och kaka efter begravningen, utan champagne och snacks. Att gästerna ska bära röda kläder eftersom han älskade rött. Han har också bestämt låtar som han tyckte om, Annies song, Jag och min far och Elvis-låten med textraden Take my hand. Den sjöng Bosse på sitt 70-årskalas för fem år sedan. Efter ceremonin som är den 12 september på Vretas hembygdsgård i Valbo kommer urnan att sänkas ner i havet. Också som Bosse ville.

­– Det känns väldigt tomt. Men jag har härliga ungar som kommer hit och det är skönt, säger Barbro.

Hon och Bosse hann vara gifta i 57 år. När de träffades var hon 15 och han 17 och de var äventyrliga redan från början. Bosse läste till ingenjör och fick jobb i Sydafrika under apartheid och där bodde de med sina döttrar när flickorna var små. De fortsatte till USA där de åkte runt med en matvagn och sålde svenska köttbullar på spett. De reste också till Australien och Nya Zeeland. Men de längtade alltid tillbaka till Sydafrika och när döttrarna blev vuxna köpte de ett pensionat, Lala Phantsi Inn i Fish Hoek, strax utanför Kapstaden. Varje vinter levde de sitt liv i ett charmigt hus i vitt och turkost, med magnifika berg i bakgrunden och en milslång sandstrand nedanför. De sista åren när de hade sålt pensionatet fortsatte de att åka tillbaka.

– Fast han var så dålig guidade han i Sydafrika nu i februari. Vi hyrde ett guesthouse med pool från januari till april. Bosse ville ner, han såg aldrig något tråkigt i någonting, säger Barbro.

De har haft mycket roligt tillsammans, varit stolta över varandra och noga med att inte somna osams. På somrarna har de bott i husvagnen i Älvkarleby precis vid stranden. Redan i början av cancern tappade Bosse 40 kilo och Barbro har skött om honom hela tiden. På slutet kunde han varken äta eller dricka.

– Till sist var det ingenting kvar av honom. Inte konstigt att han ville somna. Nu är jag tacksam över allt vi har gjort. När jag går bort vill jag också sänkas i havet. Så vi kan fortsätta resa tillsammans, säger Barbro.