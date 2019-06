30-åring ny ägare till hus i Hofors – prislappen: 495 000 kronor

Som tidningen berättat kan Gavlerinken Arena komma att byta namn. Flera partier anser att den skattefinansierade namnsponsringen av ishallen, som ägs av Brynäs, ska upphöra. Sedan 2014 betalar Gävle kommun en miljon kronor om året för namnrätten. Innan dess hette anläggningen Läkerol Arena, något som finansierades av godisföretaget Leaf, numera Cloetta.

Rätten att döpa arenan ingick i ett större avtal där kommunen gick in som huvudpartner i Brynäs barn- och ungdomssatsning ihop med barnrättsorganisationen Unicef, "En bra start". Totalt gav det Brynäs fem miljoner kronor per år ur kommunkassan, inklusive ett elitstöd till hockeyn. Men avtalet löper ut den sista juni och kommunen och Brynäs förhandlar just nu om en fortsättning.

– Vi kan inte ha kvar namnet Gavlerinken om ingen betalar för det, sa Brynäs klubbdirektör Michael Campese till tidningen tidigare i veckan.

Men vilket värde har då arenanamnet? För att ta reda på det har kommunen och Brynäs IF anlitat en konsult, Rättighetsbyrån i Stockholm. Värderingen bygger på en analys av Gavlerinkens mediala genomslag under 2018. Arenanamnet förekom då i nära 4 000 webbartiklar och 200 tv-inslag. Utifrån det bör arenanamnets marknadspris vara cirka tre miljoner kronor per år, bedömer konsultbyrån.

Men det blir trubbigt att mäta så, anser Eva Ossiansson, varumärkesexpert vid Handelshögskolan i Göteborg.

– Frågan är om en stor medieexponering av namnet Gavlerinken är till gagn för kommunen. Är det Brynäs eller kommunen man associerar arenanamnet till? Det kanske snarare är Brynäs som räknar hem det, säger hon.

Att sälja ut arenanamn har blivit en miljonindustri, men för det mesta är det privata företag som går in med pengar. Ett undantag inom elithockeyn är Malmö Arena där staden betalar för namnet.

– Privata företag namnsponsrar för att locka kunder och återförsäljare. När vi pratar kommunal verksamhet, som inte bedriver affärsrörelse, blir det lite knepigare, säger Eva Ossiansson.

Det kan vara svårt att motivera hur namnsponsringen gynnar kommuninvånarna, menar hon.

– Att exponera sitt namn är svårt att hämta hem i reda pengar. Att säga att det skulle få fler att vilja bosätta sig i Gävle eller besöka staden, troligen inte.

Men samarbetsprojekt som "En bra start" kan ha ett värde, menar hon.

– Att få hockeyn att fortsätta leva i stan kan bli en del av det. Jag har förstått att Brynäs är en viktig del av själen i Gävle. Det ska man ändå ha med sig, säger Eva Ossiansson.

Niklas Turner Olovzon, varumärkesexpert med sponsring som specialområde och grundare av byrån Passion Lab, anser däremot att Gävle kommun har mycket att vinna på att namnsponsra Gavlerinken.

– Det blir ofta debatt om att pengarna tas från skola och omsorg, men man måste titta rent krasst på vad idrottsföreningar bidrar till i attraktivitet och vad kommunen i övrigt lägger på platsmarknadsföring för att få folk att stanna och flytta dit. Det läggs ofta stora resurser och man tar fram dyra reklamfilmer, slogans och allt, säger han.

Vid en sådan jämförelse är det välinvesterade pengar att namnsponsra en elitarena, menar han.

– Det man lägger är mindre summor än det värde man får ut. Det gäller varenda kommun i Sverige, de pengar vi pratar om i förhållande till att varje vecka synas i riksmedia. Om man undersöker vad folk förknippar med en stad så är idrottslaget ofta i topp som starkaste varumärket.

Dessutom kan Brynäs utveckla sin idrottsverksamhet för pengarna, vilket gagnar kommunen, menar Niklas Turner Olovzon.

– Allt som snurrar runt en elitförening tänker man ofta inte på. Det är ett stort företag som betalar mycket skatt, ökar besöksnäringen, genererar hotellnätter och gör stora insatser i skola och samhälle. Många andra företag i kommunen gör också affärer runt elitklubben, säger han.