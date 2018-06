Furuviks okända tvillingpark i Älvkarleby dränktes 1915 – allt som finns kvar är Stora hallen: "Det är en fantastisk byggnad"

TV: "Det är en fantastisk byggnad - det finns inte många som den här i Sverige." Klicka på bilden nedan för att se klippet.

Uppsala-Gävle järnväg öppnades för trafik 1874 av ett privat bolag. Tågbolaget funderade på hur de skulle få fler att åka tåg och skickade en av sina direktörer till USA på studiebesök. Han upptäckte att de amerikanska järnvägsbolagen marknadsförde sig genom att anlägga friluftsparker som resmål för söndagsutflykter eller sommarfirande.

Det beslutades att två friluftsparker skulle anläggas mellan Gävle och Uppsala, platserna blev Furuvik vid havet och Älvkarleö vid Dalälven. Älvkarlebyfallen var en internationellt känd turistmiljö vid sekelskiftet.

Bolaget skapade rekreationsplatser i bekväm anslutning till järnvägen, med nyktra aktiviteter för industriarbetare och deras familjer. Folkhälsa och friskvård var nya och viktiga begrepp vid den här tiden. Nykterhetsrörelsen hade växt sig stark i Sverige. Gävles stadsläkare, Erik Grape, propagerade för barrskogsdoft och bad som ansågs vara särskilt läkande – inte minst för dem som blivit smittade av TBC.

Invigningen i Älvkarleö järnvägspark hölls en vacker sensommardag år 1900. Fanorna fladdrade i vinden, orkestern spelade och 2 000 inbjudna barn tågade i takt till musiken till Stora hallen. Greve Sigge Cronstedt, som hade ritat Stora hallen, invigde parken med ett tal: "Här ska vara ett rum för alla, ej endast för en särskild klass eller något särskilt parti, utan här ska rymmas stora som små, unga och gamla, familjer och enskilda. Må det bli en vederkvickelseort efter arbetet där man samlar friska krafter och ren luft i lungor och sinne för nya värv och nytt arbete."

Det var fritt inträde till parken som snabbt blev populär. Särskilt på söndagar och helgdagar flanerade mängder av människor längs promenadstigarna i den vårdade naturparken. Man beundrade naturen och imponerades av de dånande fallen.

– Besökarna klev av vid Älvkarleö station som låg nära där den nuvarande hållplatsen finns. Vid entrén fanns två stora kurer där man kunde lämna ifrån sig väskorna, om man önskade, säger historiekunnige Jarl Holmström, tidigare ordförande i Älvkarleby hembygdsförening.Stora hallen var en ståtlig byggnad i nationalromantisk stil och rymde omkring 600 personer. Där serverades lättare mat, kaffe och läskedrycker.

I parken fanns krocketplaner, badhus, lek- och idrottsplatser med skyhöga klätterställningar samt soffor, gungor, vattenväxter och påfåglar som gick fritt.

– Parken hade också en märkvärdighet. Den tama älgen Stolta var en populär attraktion. Hon användes för att skjutsa besökare i vagn mellan järnvägsstationen och järnvägsparken, säger Jarl Holmström.

Hon blev som kalv omhändertagen i början av 1900-talet av banvaktaren Anders Gustav Jansson och Johan Blad då älgens mor omkommit vid en tågolycka i Älvkarleö. Hon uppfostrades som en tamhäst och utförde skogsarbeten. Hon kunde dra både slädar och kärror. Stolta blev en kändis efter att ha deltagit i ett uppvisningslopp i en travtävling i Falun.

Men järnvägsparkens historia blev kort. Parken i Älvkarleö stängdes redan 1909 och hamnade under vatten i samband med uppdämningar vid byggandet av Älvkarleby kraftverk som stod klart 1915.

Stora hallen klarade sig när parken lades under vatten. Byggnaden disponerades av Svea ingenjörregemente som hade lägerplats på Laxön och användes som förläggningsbyggnad under andra världskriget och senare som militärt förråd. Under 1990-talet var byggnaden igenbommad och i stort behov av renovering. Vattenfall planerade då att riva den gamla byggnaden. Men Älvkarleby hembygdsföreningen motsatte sig planerna. De fick då ansvaret för att rädda Stora hallen.

– Vattenfall som statlig myndighet kunde inte söka bidrag från länsstyrelsen om medel för renoveringen, men det kunde vi, säger Jarl Holmström som var ordförande i hembygdsföreningen vid den tiden.

Stora hallen renoverades 1994-1998 och målades med den ursprungliga färgsättningen. De fönster som var trasiga ersattes med munblåst glas för att det skulle bli rätt. Länsstyrelsen byggnadsminnesförklarade Stora hallen, vilket är det starkaste skydd en kulturhistorisk byggnad kan få i Sverige.

Parken i Furuvik hade en likadan hall, som på 30-talet blev Tyrolerrestaurangen Hvita Hästen. Men den revs 1970 för att lämna plats åt poolområdet.

Stora hallen är i dag den enda byggnaden som finns kvar från järnvägsparken i Älvkarleö. Den ägs fortfarande av Vattenfall men förvaltas och hyrs ut av makarna Anette och Björn Widing som driver Kafé furiren på Laxön. Byggnaden har blivit en riktig festsal och används vid bröllop, släktträffar, auktioner och olika evenemang. Här delas också Stig Dagerman-priset ut en gång om året under högtidliga former.

– Det är en ära att få ta hand om den här fantastiska byggnaden, säger Anette Widing.

– Det kan inte finnas många byggnader som har den här otroliga konstruktionen, säger Björn Widing och blickar upp mot det vackra innertaket.

Här har varit mycket fest och skratt genom åren. Och mer ska det bli.

I september planerar paret för en körhelg.

– Då ska vi fylla hallen med glädje och sång.