Häng med in i kyrkan som räddades från rivning och blev ett levande kultur- och ungdomshus: ”I somras var det nära att jag såg spöket”

Byggnaden är hisnande med sitt rosettfönster mellan tornen. Som hämtat ur en klassisk saga. Hittills har den överlistat hoten efter vägen, inte minst rivningsplanerna på 1970-talet som skulle ge plats åt en fyrfilig trafikled. Den gången tog lokaltidningen ställning, Gefle Dagblad startade en namninsamling som överlämnades till stadens politiker. Kyrkobyggnaden med nygotisk arkitektur räddades och Peter Oskarsons nya Folkteater flyttade in. Rikskända storheter som Viveca Seldahl, Pernilla August, Peter Haber och Sven Wollter kom till Gävle och 1983 visades premiären av Tjechovs Tre Systrar i Sjömanskyrkan.

– Och i höst har Folkteatern bokat in sig här igen för att repetera. Det känns jättekul, som att cirkeln har blivit sluten, säger Malin van der Kaij.

Hon blev verksamhetschef för Musikhuset så sent som i våras. Kom uppfylld av nya idéer och har redan hunnit göra avtryck. Hela sommaren har Sjömanskyrkan varit öppen på kvällstid för att ge ungdomar ett ställe att träffas på och kanske prova på något nytt. Huset sjuder av olika verksamheter och i lördags var det inomhusbio med picknick i kyrkan. Denna sommar har inte Malin van der Kaij haft tid att ta semester.

– Jag vill jobba för att få hit mer ungdomar och det var fantastiskt att se helt nya ungdomsgrupper hitta hit i sommar. Nu har jag fått beviljat från kommunen att fortsätta hålla kvällsöppet på fredagar hela hösten, berättar Malin.

Dörrarna till entrén har ett vackert rutmönster med många mindre speglar. I våras hängde färgen i flagor men Malin har sett till att få dörrarna nymålade. Från entrén ser man rakt in i kaféet. Det är möblerat med udda möbler, sammetssoffor, korgfåtöljer och gamla stilbord. En ombonad mix av stilar, både nyköpt från loppisar och återbruk av sådant som redan fanns. De ståtliga pelarna mitt i rummet är fina, men är lite i vägen framför scenen ibland har Malin märkt. Vi vet inte hur det såg ut i kyrkan när den var nybyggd men vi gissar att kyrksalen var öppen från markplan och ända upp till taket och att den har blivit tillbyggd med ett våningsplan och mellanväggar. I spelsalen en trappa upp finns läktaren kvar med snidade räcken och några gamla kyrkbänkar. En fast bänk har en omsorgsfullt mjuk och rundad form i sittbrädan. På ett svartvitt foto ser vi att där biljardbordet står har det en gång varit en kyrkorgel med höga pipor.

I ett prång mellan mötesrummet och dansrummet hittar vi ett tungt skåp i metall. Det ser ut som ett kassaskåp och kanske var det här kollekten förvarades.

En trappa upp mot Gavleån låg pastorsbostaden. En hel lägenhet med ett par rum och kök och egen balkong. Det forna paradrummet är klätt med furupanel och påminner om en bastu. Det har inretts en professionell musikstudio i pastorns gamla salong och här spelas och mixas det musik från både Gävle och andra länder som Frankrike, Brasilien och USA.

På väg upp till vindsvåningen står ett högsmalt gammalt hörnskåp med speglar i dörren och nätklädda vädringshål på rad. Var det prästen eller sjömännen som hängde kläder här? Högst upp under taket finns flera mindre rum med klädkrokar i hallen, speglar i dörrarna och märken i golvet efter en eldstad. Vi fortsätter anta att det var här sjömännen kunde låna ett rum för att vila och samtidigt ha utsikt över hamnen och båtarna.

Många har upplevt att det finns ett spöke i Sjömanskyrkan. Det var en olycklig prästfru som hängde sig på läktaren innanför rosettfönstret och som kommer tillbaka för att titta till sina barn. Malin har inte träffat på prästfrun än, men i somras kan det ha varit nära.

– Tidigt en morgon i kafeterian stod jag och pratade med vaktmästaren Micke när han frågade vem det var som nyss gick genom rummet? Jag hade ryggen mot men det var bara han och jag där så det kan ha varit läktardamen.

I slutet av sommaren fick Malin en helt annan överraskning. Arbetarbladet kom och frågade vad hon tyckte om att kommunen var på väg att sälja Sjömanskyrkan. Den intresserade köparen skulle redan ha tittat på lokalerna. Hon hade ingen aning och den pågående rusten av dansrummet kom av sig, den står fortfarande halvfärdig och väntar. Den första chocken har lagt sig men det känns inte helt lätt att satsa i en byggnad som kan vara på väg att bli såld.

– Just nu snurrar det mycket i huvudet, ovissheten är svårast. Jag vill ha en bra relation med kommunen och tänker att den här verksamheten måste få fortsätta. Det är långsiktiga vinster vi jobbar med. Det räcker att två ungdomar räddas från att komma på glid för att samhället ska gå med plus. Det finns så mycket för kommunen att vinna på oss. Alla politiker har kanske inte ens har varit här, därför tänker jag bjuda in dem till en guidad tur i Sjömanskyrkan.

Sjömanskyrkan i Gävle

Verksamhetschef Musikhuset: Malin van der Kaaij

Aktiviteter: Kafé med en scen, replokaler för lokala band (kön är lång), musikstudio, danskurser, teaterverksamhet, kvällsöppet för unga, konserter, inomhuspicknick med filmvisning och många andra arrangemang.

Byggår: 1891 i nygotisk stil efter ritningar av stadsarkitekt E A Hedin, som kyrkolokal för Gävle Evangeliska Lutherska missionsförsamling och för gästande sjömän. Vid en ombyggnad 1937 flyttades kyrksalen en trappa upp och på bottenvåningen flyttade Stadsbiblioteket in.

Rivningshoten: Under 1960- och 1970-talen var förslagen om rivning många. Murénleden skulle byggas ut och kyrkan låg i vägen. Protesterna blev kraftiga och Gefle Dagblad samlade in säckvis med namnunderskrifter. 1976 köpte kommunen byggnaden och riksantikvarieämbetet bedömde att kyrkan var av riksintresse. Den renoverades och 1983 flyttade Folkteatern in.

Historia: Under ”Gävlevandringar med Folke” har Folke Löfgren och Barbro Sollbe berättat följande i Gefle Dagblad. ”Vid stora torgbildningar på kontinenten ser man ofta en katedral. Gävle har en sådan i Sjömanskyrkan. Kyrkan har alltid haft en kyrklig och en profan del. Den kyrkliga är den del som ligger mot norr med den fina huvudingången från Centralplan. De båda dubbeldörrarna i nygotik harmonierar helt med kyrkobyggnaden i övrigt. Över dubbelportalen dominerar det färgrika ro­settfönstret med omgivande tegelband i spetsbågemönster. Innanför de båda portarna fanns ett förrum med ingång till den stora kyrksalen samt två trappor som förde upp till läktarna. Den största förändringen skedde då man av kyrksalen gjorde två våningar. Den nedre våningen fick en lång tid tjänstgöra som lokal åt stadsbiblioteket. Den övre delen inreddes till kyrksal med predikstol, altare och orgelläktare. En period hade Emmaus insamling och försäljning av gamla kläder i Sjömanskyrkan.”

