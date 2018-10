Klassiska byggnaden blev modern frisörsalong – följ med in i gamla bankhuset: "Direktören spökar fortfarande"

Jenny Nordqvist var på jakt efter en häftig lokal med plats att växa i. Hon hade sett annonsen om det gamla Riksbankshuset och tyckte att bilderna såg tråkiga ut. En stor, öppen yta med genomgång och långa korridorer med gröna och gula väggar från 1980-talet. Men fasaden var pampig och läget bra och hon bestämde sig för att ta en titt. Så fort hon klev in såg hon husets potential.

– Det var fortfarande mycket bank då men det fanns också något annat. En speciell känsla som är svår att sätta ord på. Jag började skissa på inredningen direkt och nu säger många som kommer hit att ”här skulle jag vilja bo”. Det är väldigt hemtrevligt här.

I dag bubblar det av liv i det en gång så märkvärdiga bankhuset. Jenny har förvandlat lokalen till ett levande affärshus där människor rör sig in och ut mellan moderna fondtapeter, praktiska laminatgolv och höga ljusriggar i krom. Mycket finns också kvar från när det begav sig.

Den fina bröstpanelen med speglar är som ett smycke på väggen, höga pelare bär upp taket med snirkliga stuckaturer, i entrén sticker en bit av det gamla marmorgolvet fram och i korridorerna ligger en stavparkett i fiskbensmönster.

– Det var jättefina parkettgolv som målades svarta innan vi flyttade in, men färgen satt så dåligt att det blev ljusa fläckar av frisörstolarna. Därför la vi in ett tjockare och ergonomiskt laminatgolv som är mycket bättre för våra knän. Parketten och marmorgolvet finns ju kvar under, säger Jenny.

Vi går en runda i huset. Baren med speglar som bröstpanelen och alla hyllorna är nytillverkade och platsbyggda för att passa in. Frisörsalongen är verksamhetens hjärta, dessutom finns barbershop, nagelstudio, skönhetssalong för fransar och tatueringar men också en guldsmed där de okrossbara fönstren och myntvalvet kommer särskilt väl till pass. Guldsmeden Anna Danielsson Nordström gör bland annat serien ”Coin” där hon återbrukar gamla mynt och gör nya smycken av dem. Övriga hyresgäster är värdehantering och advokater.

På andra våningen låg från början bankdirektörens bostad med åtta rum och kök, tambur och jungfrukammare.

Det var arkitekten Martin Borgstedt som ritade Riksbankshuset i Gävle. Han hade precis varit i USA och fått inspiration. Han kunde också studera Ferdinand Bobergs brandstation och Centralpalats på nära håll. Båda arkitekterna använde sig av romanska former med rundbågar men skapade också något nytt.

”Drottninggatans vackraste portal,” skrev Folke Löfgren i sina Gävlevandringar i Gefle Dagblad på 1980-talet. ”Nog gör huset ett mäktigt intryck,” fortsatte han.

Folke Löfgren beskrev den stora ombyggnationen som gjordes i början av 1980-talet. Då installerades två hissar och fönstren försågs med pansarglas. Nya personalutrymmen skapades med rökrum, lunchrum, altan och ett rymligare valv. Prislappen var på 18 miljoner och Folke tyckte att ombyggnaden blev lyckad både ur arbetsmiljösynpunkt och utseendemässigt.

Mitt i bröstpanelen i den stora bankhallen finns fortfarande ett runt hål. Det är öppningen till rörposten där banken skickade sedlar till sedelvalvet med hjälp av tryckluft. Jenny har också ett gammalt fotografi taget i bankhallen år 1900 med självaste bankdirektören längst fram. Spegeldörren bakom bardisken och en av de höga pelarna syns på fotot. Alla i personalen är män, från början fick inte kvinnor jobba på banken.

– Visst ser bankdirektören trendig ut med sin formklippta mustasch? Han spökar fortfarande och är ofta här och flyttar på våra saker. Jag tror att han trivdes väldigt bra här och har svårt att lämna huset helt. Och så tyckte han nog väldigt bra om kvinnor, ler Jenny.

Visionen att kunna erbjuda en bredare helhetsupplevelse är redan verklighet. Idéerna är många och verksamheten utvecklas ständigt. En dröm är att öppna ett cityspa med bubbelpool mitt i stan. Den senaste nyheten är galleriet i frisörsalongen. Konstnären Jessika Jarl är först med att ställa ut och visar ”Komma hem” i akryl.

– Här kan vanliga människor lättare hitta till konsten. Hon sålde femton tavlor redan första dagen, säger Jenny.

Riksbankshuset

Jenny Nordqvist: Deläger frisörsalongen Sotlugg & Linlugg som blivit företagshotell, startade 1994 och flyttade till Riksbankshuset 2013

Martin Borgstedt: Arkitekten bakom huset uppfört 1897-1898

Arkitekturen: Riksbankshuset visar stabilitet och tyngd. Den putsade fasaden bildar ett omslutande murskal där takformen ökar känslan av slutenhet. Huvudportalens halvcirkelform påminner om Bobergs byggnader och entrén till bankhallen framhävs genom frontespisen som stiger upp över takfallet med sin spetsgavel. Den starka vita färgen i frontespisen betonar också huvudentrén. Fälten ovanför är dekorerade med slingrande blomornament som i sin lätta stil skiljer sig från husets tunga former.

Riksbankskuriosa: Även vår nationalskald Carl Michael Bellman började sin yrkesbana på Riksbanken. Han anställdes på prov som 17-åring och fick en ordinarie tjänst 1759. Till följd av åsamkade skulder och oklara affärstransaktioner rymde han en period till Norge för att undgå att hamna i den så kallade gäldstugan. C M Bellmans ansökan om avsked beviljades först 1795.