Villa från 1915 på 106 kvadratmeter såld i Hedesunda – priset: 1 250 000 kronor

Eddie Läcks kontrakt med New Jersey Devils gick ut efter den senaste säsongen. Målvakten från Norrtälje, som har representerat bland annat Leksand och Brynäs under sin karriär, vet inte vad nästa steg blir.

– Nej, det är inte så mycket som har hänt än. Jag tränar bara en gång i veckan på is just nu och vill inte bestämma mig än. Jag tar det senare under sommaren, säger Läck.

Kan du tänka dig att återvända till Sverige?

– Jag stänger inga dörrar. Vi får se vad som dyker upp. Men jag har sagt till min agent att jag inte vill höra något än. Det får vi ta när jag börjar tränar på is fyra, fem gånger i veckan.

Just nu befinner sig Läck i Arizona. Där kämpar han för att komma i form efter vinterns höftoperation.

– Jag tränar tillsammans med en målvaktstränare just nu. Vi kör på is en gång i veckan, som sagt. Jag tar det väldigt lätt just nu och vill fokusera på rehab. Jag känner att jag hade kunnat köra fyra, fem pass på is redan nu, men det är ingen brådska.

Fjolårssäsongen tog slut redan vid årsskiftet på grund av smärtorna i hösten. Nu har Läck kunnat lägga det bakom sig.

– Ja, det är inte så mycket att säga. Jag kände mig bra och stark i början av säsongen. Men sen började jag få ont ganska tidigt och jag är stolt att jag tog beslutet att göra en operation. Jag känner mig lyckligare efter det och kan leva som en människa igen.

Hur har de senaste månaderna varit?

– Det här är andra gången som jag opererat höften. Första gången hade jag svårt att slappna av. Nu vet jag vad som händer och då har det varit enklare att ta det lugnt. Jag har behövt jobba hårdare för att komma tillbaka den här gången, men förra gången var det tuffare mentalt.

Läck kommer att fortsätta jobba på hårt under sommaren, trots att det är semestertider.

– Jag kommer nog att stanna här under hela sommaren och fortsätta att bygga upp min form. Det behöver jag. Sen kan det bli någon utflykt här och där, för att koppla av. Men jag tror inte att det blir någon semester i Sverige i sommar.