Bottennapp för Hofors hemma mot Falu IF

Hofors lyckades inte alls när man mötte Falu IF hemma i HockeyTvåan västra A herr. Falu IF vann med 9-0 (4-0, 1-0, 4-0).

Falu IF dominerade första perioden och ryckte åt sig ledningen med 0-4 genom två mål av Emil Ax, ett mål av Oscar Haglund och ett mål av Isak Lundh. Och det var bara början. Efter 18.59 i andra perioden nätade Gustav Haglund, framspelad av Anton Krigsman och Oscar Haglund och ökade ledningen för Falu IF. Falu IF fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 9-0. Målen i sista perioden gjordes av Gustav Haglund, Oscar Haglund, Christoffer Jakobsson och Emil Ax.

När lagen senast möttes blev det seger för Falu IF med 4-3.

Tisdag 12 oktober 19.00 spelar Hofors borta mot Hedemora.