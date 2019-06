Het kväll på Ön i Hedesunda när hemmaboxaren öste på

Totalt sju matcher bjöds det på innan dansen tog över på Ön – och arrangemanget visade att det kan finnas anledning till en repris nästa år.

Svenska boxningsförbundets ordförande Anders Holmberg fanns på plats för att uppmärksamma arrangemanget ytterligare – och hyllade under sitt öppningstal ledarna Åke Johansson och Janne Olsson.

Olsson är den tidigare boxaren från Hedesunda som nu har söner som går i ringen – och var självklart mannen bakom idén till galan.

Just David Olsson, 18 år, höjde dessutom temperaturen ordentligt under galan med sin riktigt starka insats mot Gabriel Jonsson i 81 kg juniorer. David brukar närmaste vara överhettad, men trots att han nu hade egen hejaklack och stort publikstöd hittade han rätt inställning och gjorde en praktmatch. Redan efter en minut slog han ned sin motståndare – och till slut kastade dennes sekonder in handduken.

Brorsan Victor, 81 kg, hade som vanligt stenhårt motstånd. Han mötte nu ungerska landslagsmannen Lukacsy Bence med 117 matcher och stor rutin mot Victors 19. Men Victor gjorde en bra match och visade sin hårdhet – men fick ge sig med 0–3 i domarsiffror. Nivån förstår ni när motståndaren blev utsedd till bästa gästande boxare.

En stor överraskning under kvällen var William Bernad som gick sin blott tredje match. Men han fick allt att stämma och tog en 3–0-seger mot Jonas Silverbacke i supertungvikt.

Robin Wesström gick en otroligt jämn match mot Mustaafa Rezale som han mött två gånger tidigare. Det tog lång tid för domarna att ge motståndaren segern med 1–2.

Maryam Yasdan Abdad var först ut i ringen och gjorde också en jämn match – men fick ge sig med 1–2 mot Katrin Mohebbi i damernas 60 kg.

En riktigt häftig match var Lucas Winroth Holst insats. Han går normalt i 91 kg, men klev nu upp i supertungvikt mot Sverigeettan Jesper Pernand Ekström och bjöd verkligen upp till match. Lucas imponerade – men gick ge sig med 1–2.

Falkens stjärna Emil Harrysson, i 64 kg, mötte samma motståndare som i galan i Gasklockorna, ungraren Danyi Daniel. Denne hade höjt nivån på sin boxning – men det gjorde även Emil som nu visade sin klass. I en riktigt bra match vann Emil med 3–0 och visade att han är på väg att ta nästa steg i utvecklingen.