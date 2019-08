Bra stämning på invigningen – Gävle Pride är officiellt igång

Utanför kulturhuset syns en regnbågsfärgad flagga och flera sällskap är på väg in till innergården. Anna Linander med band bjöd på musik och efter gick Ann-Helen Persson upp på scen och höll sitt tal. Landshövdingen Per Bill var som utannonserat i programmet inte på plats under invigningen, men Ann-Helen Persson hälsade så mycket från honom till publiken. Istället invigningstalade Åsa Wiklund-Lång (S), Kommunalråd.

Varvat med tal bjöds det även på Poesi från Liselotte Fluhr, mer skönsång från Anna Linander och sedan en presentation av årets Pride-ambassadör som blev Sven Hillert från Svenska Kyrkan.

I publiken fanns Lena Åberg och Siv Nyberg. De var redo för festdagar, som Siv kallade dem.

- Det är en sån variation på aktiviteter, tycker hon.

Lena Åberg håller med och tycker att man kan får lära sig något hela tiden, vilket är bra att ta med sig för alla andra dagar då kampen fortsätter.

Även Erika Wennerström fanns på plats och bara njöt. Inför Pride känner hon sig lite kluven, då det är något bra samtidigt som hon tycker att det är tråkigt att det ska behövas.

- Den här veckan kommer jag att sikta in mig på politikersamtalen. De är så viktiga, säger hon.

Stämningen kändes fin och vädret höll sig varmt under invigningen.