Brorsan skrällde – men Emil tog JVM-platsen: "Jag hade redan fått order om att fokusera längre fram"

Att Emil, som även fanns med i JVM i fjol när han dock inte gick vidare från sprintkvalet, skulle bli mästerskapsåkare igen var nämligen redan klart före helgens tävlingar i Åsarna.

Han imponerade så mycket i Järpen för två veckor sedan med dubbelseger att hans JVM-plats var i princip klar.

– Förbundskaptenen (Anders Byström) tyckte att jag skulle se till att fokusera längre fram, säger Emil.

– Helt klar var jag väl inte, men det var ett bra besked – då kunde jag fortsätta med en plan jag hade.

Det innebar hård träning – och att inte släppa på den trots att det var flera JVM-tester, de i helgen.

Där åkte nu Emil sprint, blev trea i kvalet men missade sedan finalen, och stod sedan över 15 km-loppet – med förbundsledningens goda minne.

– Det fanns ingen anledning att åka loppet. Jag kände mig självklart seg efter all träning, men visade ju ändå i sprintkvalet vad jag kunde trots allt.

Istället fick brorsan Elias, född –04 och tre år yngre, visa sin klass i distansloppet. Han blev nu femma i JVM-testloppet.

– Ja, han gjorde ett grymt lopp. Det var rätt många som trodde det var jag när de kollade resultatlistan, säger Emil med ett skratt. Elias slog ju flera av de som ska åka JVM.

Själv har han dragit sig tillbaka för fortsatt hård träning den här veckan i familjens stuga i Grönklitt, som blivit hans eget privata träningsläger.

– Ja, just nu är jag ensam här. Tränar, äter och sover. Helt perfekt alltså. Det var tio minus och solsken i dag och jag var nästan ensam i spåren.

JVM startar om två veckor – och då ska toppformen alltså infinna sig.

– Jag brukar vara rätt bra på att pricka rätt till större tävlingar. Jag och farsan ska lägga upp de sista detaljerna under tisdagskvällen.

Närmare JVM väntar ett läger i Kalix, innan JVM-truppen bilar in i Finland.

En annan bra Högboinsats i juniorloppen gjorde Ella Georgsson som gick till semifinal i sprint och blev tia där och sedan 20:e i distansloppet.

I Torsby gick den andra deltävlingen i Volkswagen cup och där gjorde Högbo GIF:s Ella Olsson fina insatser.

Främst i sprint, där hon blev åtta – en mycket stark insats i tuff konkurrens där Moras Anna Dyvik vann.

Ella följde sedan upp med att bli 20:e i söndagens 10 km klassisk stil.

Louise Lindström, tidigare Högbo GIF men nu i Falun-Borlänge, blev först fyra i sprint och sedan trea i distansloppet och kommer nu att få åka världscupen i Falun i helgen.

Louise Lindström blev i fjol i Tyskland juniorvärldsmästarinna i sprint.

FAKTA/Programmet i JVM i Vuokatti

Tisdag 9 feb: Sprint

Torsdag 11 feb: 10 km fritt

Lördag 13 feb: Stafett

Söndag 14 feb: 30 km klassisk

(Tävlingarna sänds i SVT Play)

FAKTA/Svenska truppen

Herrar: Edvin Anger, Åsarna IK, Truls Gisselman, Rehns BK, George Ersson, IF Strategen, Emil Danielsson, Högbo GIF, Nils Bergström, Rehns BK, Pål Jonsson, Strömnäs.

Damer: Tilda Bångman, Offerdal, Märta Rosenberg, Duveds IF, Lisa Ingesson, Strömnäs, Lisa Eriksson, do, Moa Hansson, Landsbro, Elin Andersson, We Sports Club.

FAKTA/Lokala skidresultat från helgen

Åsarnaspelen

Sprint, damjuniorer: 11) Ella Georgsson, Högbo GIF (semifinal, tia i kvalet), 38) Elsa Wallin, do, 40) Moa Hedman, do, 56) Hannah Forsman, do, 85) Moa Backlund, do.

Sprint, herrjuniorer: 7) Emil Danielsson,Högbo GIF (semifinal, trea i kvalet), 35) Kalle Georgsson, do (kval), 36) Martin Elmvall, do (kval).

10 km fri stil, intervallstart, damjuniorer: 1) Lisa Ingeson, Strömnäs, 26.30,6.,..20) Ella Georgsson, Högbo GIF, +3.01,1, 39) Elsa Wallin, do, +4.30,9, 42) Hannah Forsman, d0, +4.32,7, 48) Moa Hedman, do, +5.25,5, 62) Moa Backlund, do, +6.44,2.

15 km fri stil, intervallstart, herrjuniorer: 1) Edvin Anger, Åsarna, 36.09,5...5) Elias Danielsson, Högbo GIF, +1.27,0, 29) Martin Elmvall, do, +3.31,1, 64) Kalle Georgsson, do, +5.55,2.

Torsby, Volkswagen cup

Sprint, D21: 1) Anna Dyvik, IFK Mora, 4) Louise Lindström, Falun-Borlänge, 5) Maria Nordström, Borås, 8) Ella Olsson, Högbo GIF (fyra i sin semifinal), 22) Emma Ivarsson, Årsunda (femma i sin kvartsfinal).

Sprint, H21: 1) Anton Persson, Torsby....4) Gustav Nordström, Borås.

10 km klassisk stil, intervallstart, D21: 1) Anna Dyvik, IFK Mora, 26.57,2... 3) Louise Lindström, Falun-Borlänge, +1.25,4, 5) Maria Nordström, Borås, +1.56,5, 20) Ella Olsson, Högbo GIF, +4.01,3, 22) Emma Ivarsson, Årsunda, +4.13,0.

15 km klassisk stil, intervallstart, H21: 1) Marus Ruus, Åsarna, 37,15,1.