Brynäs backklippa efter tränarbytet: "Alla har spelat under sin kapacitet den här säsongen"

Lukas Kilström har spelat sju säsonger i Brynäs. Under tiden har han haft nästan lika många olika tränare.

Nu berättar den rutinerade backen vad han tycker gått snett den här gången – och vad Brynäs behöver få in för typ av coach för att vända skutan rätt.

– Så som vi har spelat nu skulle vi kunnat haft Connor McDavid i laget och ändå inte vunnit. Alla har spelat under sin kapacitet, säger Kilström kritiskt.