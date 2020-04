Brynäs drömbesked – landslagsstjärnan fortsätter: "Känner mig inte klar"

I början av mars meddelade Brynäs fixstjärna Erika Grahm att hon var osäker på om hon skulle fortsätta med spelarkarriären. Beskedet om att VM ställdes in på grund av coronaviruset tog hårt på landslagskaptenen som övervägde att lägga av helt.

– Jag vet inte hur det blir i framtiden. Det känns som att det här var sista racet. Det är inte lika självklart som tidigare. Jag hade sett fram emot att spela det här mästerskapet. Det här var riktigt, riktigt tråkigt, sa hon då.

Sedan dess har Grahms vara eller icke-vara varit Brynäs stora sillyfråga. På onsdagen kom beskedet som Brynäsfansen hoppats på.

– Jag har landat lite grann och fått tid att reflektera och känna efter vad jag egentligen vill. Och det är att fortsätta spela hockey. Jag känner att jag har mer att ge och att det fortfarande är så otroligt roligt att spela. Det är fortfarande roligt att träna, jag vill bli bättre varje dag och är inspirerad att fortsätta min karriär, säger hon till Brynäs hemsida.

Det nysignerade kontraktet är skrivet över den kommande säsongen och betyder att hon fortsätter som både sportchef och spelare.

– Vi har en tydlighet i laget där de kommer till mig under dagtid om de har frågor som rör min roll som sportchef, för när jag går in i omklädningsrummet på kvällen är jag bara en hockeyspelare. Då är jag där för att jag älskar att spela hockey och jag kan fokusera mer på mig själv och på det jag tycker är det roligaste som finns. Jag upplever att det fungerar bra, annars hade jag inte gett mig in i en säsong till.