Brynäs, kolla här – han kan bli Boqvists ersättare: "Känsligt"

Inte det lättaste, så klart. De flesta spetslirare är logiskt nog under kontrakt i klubbar runt om i Europa och Nordamerika.

Brynäs möjlighet ligger därför i att identifiera en spelare som kört fast, söker en ny omgivning och är villig att flytta hem till Sverige igen. För det verkar vara forwards utanför Svea rikes gränser som Sundlöv & Co siktar in sig på i första hand.

Den enda positiva aspekten med att Brynäs nu fått veta att Boqvist stannar i New Jersey Devils resten av säsongen är att klubben kan gå all in på en ny forward. Det kommer innebära att agenter och hockeypersoner nu med säkerhet vet vad Brynäs söker och därför kan högen av potentiella nyförvärv förhoppningsvis, för Brynäs del, bli rätt stor.

Men vänta er inte en garanterat succélirare i tidig julklapp, Brynäsfans. Oavsett vad klubben presenterar kommer den spelaren vara förenad med någon form av chansning, för givna spetslirare är i princip omöjligt att hitta för tillfället.

Brynäs vill dessutom värva en spelare i rätt ålder, vilket innebär att vi troligtvis kan utesluta 30-plussare som nått sin peak.

Nåja. Slutsnackat. Här har vi nio spännande spelare som Brynäs borde ringa några samtal om.

Jacob Nilsson, c/fw, 26, Rockford IceHogs

Härlig spelare. Blandar fart med finess och är duktig på att transportera puck. Kan spela både center och ytterforward vilket är ett stort plus. Mest känd från sina år i Mora, där han tog klubben till SHL, höll den kvar och etablerade sig själv som landslagsspelare.

Verkar inte ingå i Jeremy Collitons NHL-planer i Chicago Blackhawks utan Nilsson har varit fast i AHL-laget Rockford. Kontraktet går ut i vår och även om inte Brynäs lyckas locka över Nilsson redan nu borde det vara en spelare man hör sig för om nästa säsong.

Anton Wedin, fw, 26, Rockford IceHogs

Japp, vi hämtar även spelare numero dos (två, för er som inte hängde med på spanskalektionerna) från Chicagos AHL-lag. Wedin fick sitt stora genombrott i SHL förra säsongen med Timrå och var nog uppe på samtliga SHL-sportchefers bord i våras, men då valde Sundsvallskillen att dra till Nordamerika.

Att det är just Wedins första år där borta talar emot att han skulle vilja flytta hem redan nu, men det här en kille Brynäs självklart ska följa. Kan spela i alla möjliga forwardsroller och har bevisat att han kan producera.

Ville Leskinen, fw, 25, klubblös

Fick lämna Färjestad för två veckor sedan och har ännu inte hittat en ny klubbadress. Sportchefen Micke Sundlöv har varit i kontakt med hans agent, men dementerar att Brynäs erbjudit honom ett kontrakt.

Lyckades inte prestera i Färjestad, trots att de underliggande siffrorna var starka, men Leskinen har en historik av att vara en notorisk poänggörare i Finland. Kan han hitta en nytändning i Brynäs? Lär kosta en hel del.

Joel Kellman, c, 25, San Jose Barracuda

Den här liraren känner ni igen, va? Var ju en av Brynäs bästa spelare förra säsongen och valde till många supportrars misströstan att sticka över till Nordamerika i somras. I ett brett forwardsstall, som San Jose Sharks förfogar över, har Kellman varit fast förankrad i AHL-laget Barracuda.

Det logiska är att han spelar klart säsongen för att sedan se sig om, men kanske kan Sundlöv övertala honom om att det kan bli en rätt kul vinter i Brynäs?

Adam Tambellini, fw, 25, Modo Hockey

Känsligt - o ja!

Micke Sundlövs tidigare klubb presenterade Tambellini i mitten av oktober och efter det har han varit Hockeyallsvenskans bästa poängplockare. 17 pinnar på 10 matcher. Wow.

Ser ut att kunna det mesta, har ett dödlig skott och är skillad. Modo, som vill förlänga med kanadensaren, lär inte vilja släppa honom denna säsong då Ö-viksklubben för första gången på tre år har en verklig chans att ta sig tillbaka till SHL.

Rickard Palmberg, c/fw, 30, klubblös

En av få lediga svenska spelare i dagsläget. Palmberg var Timrås näst bästa poängplockare förra säsongen och ett ständigt hot i powerplay, där Brynäs ju haft en del bekymmer under hösten.

Valde att sticka till tjeckiska Berani Zlin inför säsongen, men kontraktet revs redan efter 11 matcher. Trots att Palmberg gjorde 31 poäng på 46 matcher förra vintern skulle jag hävda att han ändå inte är spets i SHL. En duktig spelare, ja, men han saknar en del i spelet över hela banan och gör trots allt sina poäng främst i powerplay (16 av 31 p i fjol).

Juuso Ikonen, fw, 24, HV71

Den finländska virvelvinden fick en plats i Brynäsfansens hjärtan efter slutspelet 2017 då Ikonen tillhörde en av svensk hockeys mest spännande forwards. Gjorde en okej säsong därefter, ingen wow-känsla, men fick ändå ett kontrakt med Washington Capitals som skickade honom direkt till AHL.

Ikonen valde svenskt igen inför denna säsong, då HV säkrade hans rättigheter, men där har Ikonen haft svårt att producera. Bara 5 poäng på 19 matcher.

Brynäs känner honom, han kan klubben, men är han spetsen laget behöver?

Nicolai Meyer, fw, 26, Malmö Redhawks

Nej, den här dansken har inte fått det att stämma i Malmö under hösten. Meyer, som var Hockeyallsvenskans poängkung (62 p/52 m) förra säsongen, har stundtals varit bänkad i Skånelaget.

Vi vet att Brynäs scoutade Meyer och Sebastian Dyk i Södertälje förra vintern, men ingen av spelarna landade i Gävle. Meyer är en utpräglad poängspelare i allsvenskan, men är han tillräckligt vass för SHL? Känslan är att han genomgår en självförtroendekris för tillfället. Kvaliteterna finns där och kanske kan det vara värt för Brynäs att chansa här.

Thomas Vanek, fw, 35, klubblös

Nä, näää, nääääää. Det här var mest ett skojigt namn att slänga med i nyförvärvsleken. Inte kommer Thomas Vanek, med 15 NHL-säsonger i bagaget, dyka upp i Gavlerink... f'låt, ERP:en Arena.