Brynäs mörkar inte i målvaktsfrågan: "Han ger oss en chans att vinna varje match"

Ersson, som plockades hem från Västerås inför den här säsongen, har nu när det gäller som mest hittat den nivå som så många anser att han hör hemma på.

Den tidigare demontränaren och numera åsiktsmaskinen Leif Boork är en som stämmer in i hyllningskören – och utbrast i veckan på twitter så här:

"Jag har sagt det förr och säger det gärna igen. Samuel Ersson i Brynäs är en synnerligen bra målvakt. Stark, lång, bra rörlighet, läser spelet bra, ser pucken bra. Där är något riktigt, riktigt stort på gång!"

Det är självklart något som behövs för Brynäs.

Redan nu.

Ersson har stått i de senaste sju matcherna – och varit med om att hjälpa Brynäs att vinna tre av dessa, varav en efter straffar där han vägrade släppa in något mål.

Det var mot HV71 förra tisdagen på hemmais. En insats som följdes av stabilitet i torsdagsmatchen mot Luleå där det blev 5–1 och Ersson var nära att få hålla nollan.

De två segrarna gav Brynäs kontakt i tabellen Brynäsmålvakten var mycket bra även mot Färjestad borta i lördags, där de två sista målen kom sedan coacherna plockat honom av isen.

Därför är det här beskedet från måndagens Brynästräning.

– Ersson fortsätter. Det är inga hemligheter. Har har varit så bra över tid nu, säger Mikael Holmqvist.

Brynäs kom hem sent från kvällsmatchen i Karlstad och vilade under söndagen – men tryckte upp tempot igen under måndagsträningen.

Där saknades Daniel Mannberg och Jonathan Sigalet.

– De är hemma och kurera sig, men ska vara tillgängliga till matchen, säger Mikael Holmqvist.

Det handlar om Linköping i tisdagsmatchen, men Brynäs har även Frölunda hemma på lördag.

– Vi är starka här hemma. Det är en viktig match mot Linköping, de är också med och slåss om slutspelsplatserna.

– För oss, vi har pratat så, har slutspelet redan börjat. Varje match är på liv då och död.

Nåt publiken gillar.

– Inte bara det, det är något spelarna gillar också, säger Mikael Holmqvist.