Brynäs nya tränare Mikko Manner efter debuten i båset: ”Vi saknar effektiviteten”

Brynäs har en del att jobba på efter de senaste säsongernas kräftgång. En ny tränarduo har hämtats in och några nya spelare finns också.

Första träningsmatchen, med en månad kvar till SHL-starten, blev en påminnelse om att det kommer krävas mycket, som vanligt, för att nå framgång.

– Man måste förstå att det är många nya saker som vi ska göra. Hålla i pucken mera, ligga nära när vi tappar pucken och så vidare. Det fanns många bra saker men de (Timrå) var lite mer effektiva än oss, säger Mikko Manner.

Han fick starta utan sin nya målvakt Veini Vehviläinen, som var sjuk, och även nya backen Julius Bergman fick kasta in handduken innan nedsläpp.

– Julius har lite ont i en fot, här framme vid snörningen. Jag tror han gått för mycket mellan B-hallen och omklädningsrummet så det är därför.

Även Emil Molin som fått ett skott på sig saknades, men det fanns en del ljusglimtar. Oula Palve och Tomi Sallinen spelade med Noel Gunler.

– Jag vill ha Palve som center där. Han är skicklig med pucken och mer kreativ. Sallinen är mer en hårt jobbande spelare, men jag tycker dom saknar lite effektivitet. Dom lirar mycket med pucken men går inte riktigt på mål.

Att Brynäs förlorade med 4–3 mot nykomlingen Timrå drar inte Mikko Manner så stora växlar på.

– Nu har vi flera veckor på oss att jobba till seriestarten och sedan gäller det samma sak under säsongen. Vi ska ta hand om varandra och jobba hårt för varandra och få alla spelare att förstå att vi ska vara kollektiva och spela ett snabbt spel.

Manner var hyggligt nöjd med kedjekonstellationerna och planerar inte att skifta i enheterna.

– Nej, men vi har mycket att jobba på. Det finns många bra saker men detaljerna är många och det tar en bra stund.

Vad säger du om spelet?

– När vi tappar pucken vill vi forechecka den hårt tillbaka. Om det sedan blir fel avstånd måste vi samla ihop oss. Jag vill inte att vi slår långa passningar till ensam spelare högt upp.

Mikko Manner menar att det finns en viktigt sak också i anfallsspelet att förbättra.

– Vi måste in på mål, framför målet. Två spelare måste in framför. Det sista målet var bra. Fjärdekedjan med Pettersson, bland annat, jobbade bra med ett långt anfall och sedan bytte de med förstakedjan som kom in och utnyttjade övertaget och Scott satte 4–3. Så vill vi jobba.

Nu har Brynäs en ny vecka på sig att jobba vidare med spelet och detaljerna i det innan AIK väntar i Hofors nästa onsdag.

Matchfakta, träningsmatch

Brynäs IF–Timrå IK 3–4 (1–1, 1–2, 1–1)

Första perioden: 1–0 (17.42) Chay Genoway spel fem mot fyra, 1–1 (19.03) Erik Andersson (Oliver Johansson, Albin Lundin).

Andra perioden: 1–2 (2.47) Sebastian Hartmann (Morten Madsen), 2–2 (4.23) Alex Ljungkrantz (Tom Hedberg, Nicklas Danielsson), 2–3 (4.45) Viktor Lodin.

Tredje perioden: 2–4 (3.43) Robin Alvarez (Jacob Olofsson, Oliver Johansson), 3–4 (16.38) Greg Scott (Anton Rödin).

Utv, BIF: 3x2 min, TIK: 2x2 min.

Skott: 30–21 (9–7, 13–9, 8–5)

Domare: Mikael Andersson, Johan Nordlöf.

Publik: 300.

Brynäs lag

Målvakter: 45. Viktor Andrén (Samuel Jonsson).

Förstafemman: 15. Simon Bertilsson, 7. Marcus Björk - 18. Anton Rödin, 41. Greg Scott, 95. Nick Olesen.

Andrafemman: 62. Tom Hedberg, 2. Kristofer Berglund – 27. Alexander Ljungkrantz, 36. Linus Ölund, 44. Nicklas Danielsson

Tredjefemman: 5. Chay Genoway, 8. John Nyberg – 10. Noel Gunler, 20. Oula Palve, 40. Tomi Sallinen.

Fjärdekedjan: 79. Daniel Mannberg, 22. Adam Pettersson, 34. Oscar Eklind.

Extraback: 9. Anton Mylläri.

Spelar ej: Veini Vehviläinen, Julius Bergman, Emil Molin, Oskar Kvist, Oscar Birgersson.