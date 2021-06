Brynäs nye ordförande redan på plats – Magnus Kangas om stora utmaningarna: "Inte optimalt"

"Efter de första tre timmarna på kansliet, vad är mina intryck?" säger Magnus Kangas, och menar underförstått att den tiden är för kort för att ha grepp om något alls.

Han, och övriga förslag till styrelseledamöter från nätverket "Brynäs kan bättre", valdes under Brynäs långdragna årsmöte under tisdagen in i styrelsen istället för valberedningens alternativ.

– Bakvägen kan man inte säga att vi tog. Vi tog inte den officiella, traditionella vägen – men det var den demokratiska, säger Magnus Kangas.

Nu har valberedningen avgått, deras ordförandekandidat Sven Engwall har önskat lycka till – och på onsdagsmorgonen klev de nya styrelserepresentanterna in på Brynäskansliet.

Klockan halv tio höll nye ordförande Magnus Kangas ett möte med personalen som pågick i nån timme.

Hur var det mötet?

– Som jag förväntat mig skulle jag säga. En vänlig atmosfär. Lyssnande, och även lite frågor så klart.

Vad frågades det om?

– Många konkreta saker. Det har ju börjat rullas ut en organisation som inte är riktigt förankrad. Nu undrar man hur det ska bli. Och hur man ska jobba fortsättningsvis, vad som ska gälla.

– Dessutom har det varit stor personalomsättning. Och det pågår dessutom en facklig utredning, som bland annat gäller att man inte förhandlat förändringar på rätt sätt, det handlar om medbestämmandelagen och att man inte följt den processen på rätt sätt.

Hur hanterar ni situationen som helhet?

– Just nu har vi delat upp ansvaret mellan oss. Robert Lipskog tittar på det kommersiella. Det handlar om att prata med sponsorer och partners som kanske väntat på hur årsmötet skulle gå innan man bestämmer sig för om man ska ingå avtal – det gäller att försäkra sig om intäktssidan.

– Jonny Stridh ser över sportorganisationen och kommer att genomföra en del intervjuer för att få grepp, vad finns det för avtal och vad finns det inte för avtal?

– Hansa Karlsson sitter och går igenom en massa styrelseprotokoll just nu, och ser vilka beslut som tagits och sådana saker.

– Egentligen kan man väl säga att det vi gör är att försöka ta reda på hur föreningen mår just nu.

Känslan är att den tidigare styrelsen in i det sista jobbat med målbilden att valberedningens förslag skulle väljas – och nu kommer plötsligt ni in istället.

– Ja, det är känslan.

Det känns inte alls optimalt, det känns rörigt.

– Det är inte alls optimalt förstås. Och det är rörigt. Det skapar väldigt mycket merarbete. Och det skapar oro. Man kan väl säga att vi inte är hundraprocentigt överens om allt som gjorts... men vi har alla möjligheter nu att ändra på saker och göra det som är bäst för Brynäs.

Mitt under årsmötet offentliggjorde Brynäs på sin hemsida att Johan Alcén skrivit ett fyraårigt avtal som ny sportchef i klubben. För några dagar sedan skrev du på Twitter att han inte passar in i den kravbild du ställer på en sportchef. Hur hanterar ni det nu?

– Det var den bild av en sportchef som jag har som jag syftade på då, i mina ögon är det en person som samordnar allt det sportsliga i en klubb. Men som jag förstått det var det inte PJ Johanssons syfte, det blev nog lite av en språklig förbistring där. Jag uppfattar det som att man också haft nån form av så kallad General Manager i tanken, med ett övergripande ansvar.

– Man kan undra vilket syfte man haft med att skriva det här avtalet så snabbt. Jag tycker synd om Johan Alcén i det här läget, han har blivit lovad något av några som inte längre finns kvar. Man har kastat ut honom som sportchef och förlorar ett val två timmar senare. Han har kommit i kläm i det här.

Vad händer nu?

– Jonny kommer att prata med Johan och höra hur han ser på sin situation, vad han har för förväntningar på sin roll. Ett avtal skriver man ju med föreningen, oavsett styrelse. Det går förstås alltid diskutera och förhandla med individen. Men det är ingen optimal situation som sagt, den stjäl energi förstås. Och den har inte gynnat Brynäs.

De två tf klubbdirektörerna, som arbetat med organisationen på senaste tiden, meddelade sin avgång under årsmötet.

– Ja, konsulterna slutade – och det kom som en stor överraskning måste jag säga. Som jag förstått det har man tidigare sagt att oavsett resultat på årsmötet skulle man fortsätta och göra klart sitt arbete. Jag tror det kan ha att göra med att både jag och Sven, i lite olika ordalag, sagt att Brynäs inte kommer att fortsätta arbeta med timanställda konsulter. Det blir för dyrt. Det kan vara därför man kom med det här beskedet nu.

– Men, som sagt, lite förvånande var det för mig. Och det gör ju att det blir lite svårt med överlämning eftersom dom inte är här. Men vi ska väl försöka ta en kontakt, har Brynäs tagit betalt så ska vi väl försöka få nytta av det de kommit fram till.

Beskedet var också att förslag på ett antal starka kandidater till jobbet som ny klubbdirektör lämnats över från konsulterna. Känner du till vilka namn det är?

– Nej, jag vet faktiskt inte det än.

Johan Cahling, just nu direktör för hållbarhet- och varumärkesutveckling i klubben, nämns enligt uppgifter till Sporten som ett av namnen som är aktuella. Kan du säga något om det?

– Jag kan inte kommentera enskilda namn. Det jag vet just nu är att han är pappaledig. Vi får ha en dialog med honom om hans roll.

Två styrelsemedlemmar från den tidigare styrelsen har ett år kvar på sina mandat. Kan de, efter händelseutvecklingen på årsmötet, sitta kvar i styrelsen enligt dig?

– Den frågan lyftes ju också av flera medlemmar under årsmötet. Det är ju valda styrelsemedlemmar, som tidigare valts in. Jag kommer ta en dialog med de styrelsemedlemmarna, hur de ser på sitt arbete i den här nya situationen. Men jag vill inte förekomma det.