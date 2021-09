Brynäs skriver kontrakt med try out-backen Anton Mylläri: ”Får in en stark spelare i defensiven”

Anton Mylläris så kallade try out-kontrakt sträckte sig fram till denna vecka. Och nu med några dagar kvar till SHL-premiären borta mot Frölunda står det också klart att han blir kvar i Brynäs, vilket klubben uppger i ett utskick till sina privatpartners.

– Det känns superkul det här. När jag kom hit på provspel var så klart målet att ta en plats i laget. Jag spelade inte i SHL förra året men märkte snabbt på både träningar och i matcher att jag har kapaciteten i mig, säger Mylläri själv i ett pressmeddelande.

Anton Mylläri, 30, har skrivit på ett så kallat 1+1-årskontrakt. Vilket innebär att han spelar för Brynäs denna säsong med möjlighet för bägge parter att bryta till våren.

Därmed har också Brynäs fyllt upp spelarkvoten och har nu åtta backar och femton forwards plus två målvakter att tillgå.

Brynäs, som gjort sig av med backarna Niclas Andersén, Chad Billins och Josef Ingman sedan i våras, har därmed ersatt dessa med Chay Genoway, Julius Bergman och så Anton Mylläri.

Tränaren Mikko Manner är nöjd med utfallet så här långt gällande 30-åringen Mylläri på försäsongen.

– Jag gillar hans fokus på både träning och match. En spelare som kan följa systemet och som har mycket upside. Vi har spelare som Berra (Simon Bertilsson), John Nyberg och Krisse (Kristofer Berglund) och nu får vi in en till spelare som stark i defensiven, stark i närkamperna och hård i duellerna och det behöver vi. Han är bra runt målet och han är framför allt en spelare man kan lita på, säger tränaren Mikko Manner.

Under turneringen i Södertälje, som Brynäs vann, svarade Anton Mylläri också för sitt första mål i sin nya tröja då han prickade in en puck i finalmatchen mot Linköping. I en intervju med Sporten efter den matchen uttryckte han själv att han hör hemma på SHL-nivå, en liga han har flera års erfarenhet av sedan tidigare.

– Jag tycker att jag kan göra nytta för Brynäs och det är självklart att jag vill vara kvar, sa Mylläri då.

Nu blir det också så, även om en del röster höjts för att ge den åttonde backplatsen till en egen junior i stället. Johan Alcén svarar så här på det:

– Där vi är just nu känner vi att vi behöver ha in en spelare med erfarenhet, mer tyngd och med pondus. Det här är inget som stoppar våra juniorer utan är snarare ett komplement till det vi har. Vi har duktiga juniorer som säkerligen kommer att få chansen under säsongen men just nu är detta vad vi behöver.

Närmast en plats i herrlaget från juniorsidan på backplats har Calle Westerlund varit under försäsongen.

I pressmeddelandet från Brynäs säger också Anton Mylläri att han gillar sättet Brynäs jobbar på och att det inte alls varit den oro han kände lite för innan han kom till klubben.

– Det är mycket gemenskap i och runt laget. Det är viktigt att människan mår bra samtidigt som det ställs höga krav. Det är en bra känsla i gruppen och det är kul att vara en del av det här. På isen är det tävling men utanför kan alla skoja med alla. När jag kom hit var jag lite orolig efter alla skriverier förra året, men det har jag inte märkt något av alls. Det verkar som att hela föreningen har startat på ny kula, säger Anton Mylläri.

På lördag spelar Brynäs seriepremiär borta mot Frölunda.

Tisdagens träning följer du i liverapporten här