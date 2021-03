Brynäs starka upphämtning – då jublar Andersson: ”En jäkla skillnad – har varit ett fruktansvärt år skademässigt”

Örebro gick upp i en 2–0-ledning i första perioden och hade bud på mer. Brynäs var inte alls med i matchen, vilket i sig kanske inte var helt oväntat med tanke på ett närmare två veckor långt uppehåll.

– Vi åkte hit med ambitionen att ta poäng och vi får också med oss en sådan efter en något trög matchstart. Det märktes att vi inte spelat på ett tag, så är det naturligtvis när det blir de här uppehållen, säger Andersson.

Men Brynäs växte in i matchen och jämnade ut spelet i andra perioden. Gästerna började skapa chanser och borde ha fått med sig i alla fall ett mål. Närmast var comebackande Anton Rödin med ett ribbskott i slutskedet.

– Jag måste säga att vi återhämtar oss ganska bra och växer in i matchen ju längre den går och vi känner att vi i andra får spela offensiv hockey och det ger energi. Vi hade med oss en hyfsat bra känsla in i tredje men behövde ett mål och fick ett hyfsat tidigt. Sedan lyckas vi också trycka in 2–2 och då ror vi hem poängen i alla fall.

Ja, Brynäs stod för en mycket stark comeback i tredje perioden. Först en snabb omställning när Shane Harper, tillbaka i sin gamla hemmaarena, hittade fram till Jaedon Descheneau som i sin tur fann Oula Palve framför kassen som kunde trycka in den.

Sedan 2–2 med tre minuter kvar att spela när Marcus Björk kastade pucken pucken mot mål och Descheneau kunde styra in den.

Matchen till förlängning och där behövde Örebros Borna Rendulic bara 13 sekunder på sig innan han på egen hand kunde överlista Samuel Ersson till 3–2, bonuspoängen kvar i Närke.

– Det är lite olyckligt i förlängningen. Spelmässigt är det annars en jämn match. Örebro får mer powerplay men för vår del var det ändå skönt att få spela och vi blir bättre ju längre matchen går och vi hämtar ikapp ett underläge. Det finns många positiva saker att ta med för vår del.

Ni har haft ett längre uppehåll. Känner du att ni är fräscha i kroppar och skallar?

– Ja, jag tycker det. Det är en jäkla skillnad. Vi hade en jäkla massa matcher ett tag och sedan fick vi återhämta oss och fick faktiskt träna någon dag. Sedan blev det ett lite längre uppehåll men de dagarna vi har haft så har vi haft kvalitet. Vi är fräscha, både i kropparna och i skallarna. Nu har vi tio matcher kvar och det kommer vi greja på ett bra sätt.

Från att tidigare nästan haft problem att få ihop fullt lag till att nu ha i stort sett ordinarie trupp. Brynästränaren upplever ett helt annat läge än tidigare.

– Det är en jätteskillnad när vi har 16 forwards att tillgå. Det skapar både konkurrens och utrymme för oss att vila någon om den inte är på hugget. Då har vi fler som ligger nära och är jäkligt griniga ifall de inte fått spela och vill in och visa upp sig. Men, peppar peppar, men jag vill gärna ha det så här hela vägen in. Det har varit ett fruktansvärt år skademässigt, säger Andersson.

Matchfakta

Örebro–Brynäs 3–2 e förl. (2–0, 0–0, 0–2, 1–0

Första perioden: 1–0 (2.56) Robert Leino (utan assist), 2–0 (11.37) Robin Kovacs (Robert Leino).

Andra perioden: –

Tredje perioden: 2–1 (5.09) Oula Palve (Jaedon Descheneau, Shane Harper), 2–2 (16.54) Jaedon Descheneau (Marcus Björk, Oula Palve).

Förlängning: 3–2 (00.13) Borna Rendulic (Kristian Näkyvä, Rodrigo Abols).

Skott: 31–21 (8–4, 8–9, 14–8, 1–0)

Utvisningar: ÖHK 1x2. Brynäs 3x2.

Domare: Tobias Björk och Mikael Andersson.

Publik: –

Brynäs

Målvakter: Samuel Ersson (Adam Matsson).

Backpar: Simon Bertilsson, Marcus Björk – Kristofer Berglund, John Nyberg – Niclas Andersén, Chad Billins. Sjundeback: Hugo Lindman Gustafsson.

Kedjor: Anton Rödin, Greg Scott, Nicklas Danielsson – Shane Harper, Oula Palve, Jaedon Descheneau – Daniel Mannberg, Tomi Sallinen, Adam Pettersson – Patrik Berglund, Linus Ölund, Oscar Birgersson. Extraforward: Johan Alcén.