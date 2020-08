Brynäs stora problem i pandemins spår – hur länge räcker pengarna utan publik?

Om en månad startar SHL-hockeyn. Fortfarande vet ingen om publik kommer att släppas in på matcherna.

Just nu jobbar Brynäs efter flera olika scenarion – och har fem olika budgetunderlag framtagna, beroende på vilket beslut som kommer.

– Kortfattat kan jag i alla fall säga att vi har en god likviditet just nu. Men självklart är läget oroande, menar klubbdirektören Michael Campese.