Brynäs tappade allt mot tabelljumbon – föll trots tvåmålsledning: "Man blir förbannad"

Ungdomssuccé och seger mot Leksand i ett fullsatt Monitor ERP Arena i lördags.

Nya ungdomar på isen i bortamatchen mot Oskarshamn – och en bekväm och billig tvåmålsledning i den första perioden efter enbart sex (!) skott.

Sedan:

Komplett sönderfall så att klubbmärket nästan ramlade av de reklamfria dräkterna under den andra perioden.

Oskarshamn reducerade till 1–2 efter 14.05 i den första perioden, men då såg Brynäs ut att ha kontroll på händelseutvecklingen i egen zon.

I den andra – passivitet och fri lejd för Oskarshamn framför Jocke Eriksson som fick stå, kanske med tanke på att han lämnar klubben efter säsongen.

På tolv glödheta minuter gjorde Oskarshamn tre mål, det första i power play – men de övriga två sedan man jobbat sig in framför Brynäsmålvakten och varit hetare och mer intresserade av det mesta.

Ledning med 2–1 var plötsligt underläge med 2–4 mot ett lag som hade 14 raka matcher utan seger.

Räckte det med det? Inte alls. För efter ytterligare en Brynäsutvisning så skickade Oskarshamn även in 5–2 i slutminuterna av den andra perioden.

– Det kan vara den sämsta period vi levererat under säsongen, sa Johan Alcén i andra periodpausen i CMore.

– Det är under all kritik. Helt under vår nivå. Det är massor av saker som inte fungerar därute.

Brynäs ryckte dock upp sig i den sista perioden och gjorde två mål, det sista när man satsade vilt utan målvakt.

Brynäs samtliga fyra mål gjordes av John Persson, som tidigare under sin korta karriär gjort ett enda mål för Brynäs och har ett kontrakt två år till med Brynäs.

– Märkligt, jag har ju haft svårt att göra mål – nu var det ju rena ketchupeffekten. Jag hade nog önskat att några hade kommit tidigare, sa John Persson i CMore.

Förlusten innebär att Brynäs nu ligger på tolfte plats i SHL, eftersom Linköping vann borta mot Färjestad och slank förbi och har nu 62 poäng mot Brynäs 60.

Brynäs möter i sista SHL-matchen för säsongen Örebro hemma på torsdag.

Matchens...

...målskytt. Var faktiskt John Persson, som gjorde Brynäs samtliga fyra mål i matchen.

...debutanter: Med tröja nr 4 gjorde Abbe Broberg, 18 år, sin första SHL-match och fick speltid i den sista perioden. Och i tröja nr 27 gjorde Sebastian Sundlöv, under säsongen kapten i J20-laget, sin debut och var center i fjärdekedjan.

...macka. Marcus Björk visade känsla och precision när han med en stenhård passning gav John Persson möjlighet att styra in ledningsmålet 1–0. Eller förresten, det var ju närmast så att Björk vallade in pucken via Perssons klubba.

...sena återbud. Stjärnbacken Victor Söderström skulle ha spelat, men insjuknade och fick stanna på spelarhotellet under matchen.

...perioden. Den andra – då Oskarshamn gjorde 4–0 på Brynäs och hade 13–2 i skott.

Matchens tre brynäsare

1. John Persson, blev till slut fyramålsskytt – och sånt ska man inte bortse från.

2: Utgår, på grund av andra perioden.

3. Utgår, på grund av andra perioden.

Matchfakta

Oskarshamn–Brynäs 5–4 (1–2, 4–0, 0–2)

Första perioden: 0–1 (6.08) John Persson (Marcus Björk, Josef Ingman), spel fem mot fyra, 0–2 (9.17) Johan Persson (Jaedon Descheneau), 1–2 (14.05) Jonas Engström (Jesper Dahlroth).

Andra perioden: 2–2 (1.38) John Dahlström, spel fem mot fyra, 3–2 (5.19) Tyler Kelleher (Robin Söderqvist, Oskar Nilsson), 4–2 (13.00) Mathew Bodie (Filiph Engsund, Victor Aronsson), 5–2 (17.30) Jonas Engström (Pontus Netterberg, Rickard Palmberg).

Tredje perioden: 5–3 (5.02) Johan Persson (Tomi Sallinen), 5–4 (19.11) John Persson (Josef Ingman, Oskar Kvist), spel sex mot fyra.

Utv, Oskarshamn: 2x2 min, 1x10 min. Brynäs: 6x2 min.

Skott: 40–20 (14–6, 13–2, 13–12).

Domare: Pehr Claesson, Morgan Johansson

Publik: 2 966 (Be-Ge Hockey Center)

Så här spelade Brynäs:

Målvakter: Joacim Eriksson (Samuel Ersson).

Förstafemma: Jonathan Sigalet, Eric Norin – Jacob Blomqvist, Greg Scott, Nicklas Danielsson.

Andrafemma: Niclas Andersén, Marcus Björk – Jaedan Descheneau, Tomi Sallinen, John Persson. .

Tredjefemma: Alexander Lindelöf, Josef Ingman – Johan Alcén, Linus Ölund, Samuel Solem.

Fjärdekedja: Oskar Kvist, Sebastian Sundlöv, Alexander Ljungkrantz.

Extraforward: Abbe Broberg.