Brynäsbacken med sent återbud och han är tillbaka i förstakedjan för Luleå – så ställer lagen upp

Så spelar Luleå

Målvakter: Joel Lassinanti (David Rautio).

Förstafemman: Nils Lundkvist, Erik Gustafsson – Petter Emanuelsson, Jack Connolly, Austin Farley.

Andrafemman: Daniel Sondell, Jesper Sellgren – Noel Gunler, Arttu Ilomäki, Isac Brännström.

Tredjefemman: Pontus Själin, Oscar Engsund – Einar Emanuelsson, Juhani Tyrväinen, Robin Kovacs.

Fjärdekedjan: Karl Fabricius, Niklas Olausson, Jonas Berglund.

Extra back: Joonas Jalvanti.

Extra forward: Daniel Widing.

Brynäsbacken Lukas Kilström lämnade ett sent återbud under torsdagen och Marcus Ersson kliver in i hans ställe.

Så spelar Brynäs

Målvakter: Joacim Eriksson, Samuel Ersson.

Förstafemman: Jonathan Sigalet, Alexander Lindelöf – Anton Rödin, Greg Scott, Daniel Mannberg

Andrafemman: Josef Ingman, Niclas Lundgren – Nicklas Danielsson, Linus Ölund, Adam Brodecki.

Tredjefemman: Marcus Ersson, Eric Norin – Emil Molin, Tomi Sallinen, Jaedon Descheneau

Fjärdekedjan: Joachim Rohdin, Jacob Blomqvist, Emil Forslund.

Extra forward: Johan Alcén

Skadade: Niclas Andersén, Victor Söderström.