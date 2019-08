Brynäsbackens pappa om "olyckliga" valet av favoritlag: "Håller på Niclas – och Leksand..."

Det är två veckor kvar till SHL-premiären. Och redan i fjärde omgången, tisdag 24 september är det dags för det första Gävle/Dala-derbyt då Brynäs och Leksand möts i Leksand.

Som alltid en speciell match för många så också för Brynäsbacken Niclas Andersén och hans pappa Morgan.

31-årige Niclas är inne på sin tredje sejour – och totalt åttonde säsong – i Brynäs. Med bland annat ett SM-guld 2012 och ett år som lagkapten i klubben har han blivit en riktig brynäsare med åren.

Till pappa Morgans stora förtret.

– Jo, det är ju så att jag är leksing, flinar Morgan Andersén när vi hamnar i samspråk under Brynäs fredagsträning.

– Men jag vill ju så klart att det ska gå bra för Niclas. Jag har sagt till honom att det enda som är dåligt med att han spelar här är att det är lite långt att åka, säger pappa Andersén när han och Niclas mamma Agneta är på besök i Gävle.

Trots avståndet från Grums i Värmland blir det en och annan match på plats i Gavlerinken. Redan nu är det några matcher inbokade i kalendern.

– Det är en kompis till mig som är brynäsare och han fyller 60 i oktober. Då tajmar vi in Rögle hemma på torsdagen och så matchen mot Leksand på lördagen (26 oktober, en match som för övrigt i det närmaste redan är utsåld).

Vilka ska du hålla på då?

– Det blir till att hålla på Niclas och Leksand.

Att det blev Leksand som är laget i Morgans hjärta har att göra med att hans kusin är gift med den gamle Leksandsikonen Dan Labraaten, även han ursprungligen från Grums.

På somrarna tog Morgan med Niclas och lillebrorsan Henric på Leksands hockeyskola. Och senare gick bägge bröderna även på hockeygymnasiet och har båda spelat i Leksand. Även om Frölunda också var sugna på Niclas en gång.

Kan pappa ha haft nåt att göra med det valet, att sönerna hamnade i Leksand och hockeygymnasium där?

– Haha, ja så kan det ha varit. Men Niclas har fått jobba hårt för att ta sig dit han är idag. Han levde inte så mycket på talangen, visst, talang har han haft och han har alltid varit noggrann och tränat för att ta sig fram.

Själv var Morgan också back, men trogen Grums IK hela karriären när klubben huserade i division 1 och 2 på 70- och 80-talet. Men Andersén senior har faktiskt hunnit med att spela med en riktig storspelare.

– Ja, jag spelade tillsammans med Thomas Steen som ung, även om han var två år äldre. Det gick lite bättre för Steen än för mig. Jag var kanske inte den mest träningsvilliga heller, flinar den 57-årige Andersén som slutade spela 1988 när Niclas skulle födas.

Men han sitter på en och annan anekdot från alla år som hockeypappa.

– Jag minns när vi skulle in och äta på restaurangen på Gavlerinken när Wille Löfqvist hade hand om den. Då hade jag på mig en Leksandskeps när vi gick in. Men då kom Wille och stoppade mig och sa; här kommer du inte in med den där på.

– Så jag fick gå ned till shopen och köpa mig en Brynäskeps, skrockar Morgan.

Och hans Leksandsinflytande sprider sig ned i åldrarna. Niclas son Malte, 3 år, kutar omkring som bäst framför oss då berättar Morgan följande:

– Jag försöker lära honom att säga "heja Leksand". Så han blandar heja pappa, Brynäs och Leksand.

Efter träningen kommer Niclas och vi berättar vad vi pratat om.

Niclas utbrister:

– Det våger man väl inte säge här nu, men jag var ju också leksing som barn. Men det är såklart borta sen länge, säger brynäsaren Andersén på klingande värmländska.

Vi gissar att han inte vågade annat med den pappan...