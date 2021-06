Brynäsforwarden John Persson har spelat sin sista match – berättar om hjärnskakningen som förändrade hans liv

Det spekulerades en hel del fram och tillbaka under hösten och vintern varför inte John Persson i Brynäs fanns med på isen. Ryktena gick. Är det långvarig Covid, eller vad handlar det om undrade fansen?

– Jag hörde lite om det, att det var en del snack varför jag var borta. Det var väl mest för att skydda mig som man inte gick ut med vad jag hade för problem, säger John Persson nu sju månader efter det som förändrade hans liv – för alltid.

– Det var i den där matchen mot Malmö som vi förlorade med 7–2 det hände. Det var en ren olyckshändelse. Jag åker hemåt i mittzon, ser en kille på höger sida, men när jag tittar åt andra hållet kommer det en spelare där och det blir en krock.

John Persson tar sig ut till avbytarbåset och känner direkt att det inte känns bra.

– Det var ingen stor smäll, en liten krock bara. Men det var något som inte stämde, jag kände mig konstig.

Det var den 14 november. Brynäslaget hade förlorat ännu en match och satt stukade i bussen genom natten med krisstämpel i pannan och en femte förlust i rad med sig i bagaget.

För John Persson var det tusen gånger värre. Han hade precis spelat sin sista hockeymatch i karriären.

Att det var en hjärnskakning konstaterades snabbt. Hur illa det var förstod ingen då.

Hemma i Gävle fanns frun Michelle och den nästan nyfödde sonen Liam, då två månader ung, och tog emot en annan make och pappa på morgonkvisten än den som reste några dagar tidigare för en roadtrip söderut för bortamatcher mot Rögle och Malmö.

John Persson var utslagen de kommande veckorna – ja månaderna gick och han blev inte bättre.

– Jag kunde inte göra någonting. Första två månaderna var ett rent helvete. Speciellt när man har ett litet barn och inte kan hjälpa till med någonting eller vara där för min fru eller med honom.

– Tröttheten och huvudvärken var värst. Ibland satt den i under flera dagar i sträck och vissa dagar tog jag mig inte ur sängen.

Vad känner man då? Skuldkänslor?

– Ja, så var det ju. Man är van att ha ett inrutat liv med gym på morgonen, ett hårt ispass efter det och sedan kunna göra vardagliga saker hemma på eftermiddag och kväll. Nu fanns ingen energi till någonting. Jag fick problem med synen och kunde inte ens köra bil.

Sakta men säkert började John Persson må lite bättre, men han fick hela tiden börja om på den så kallade hjärntrappan. Och även om han till stora delar kan hantera vardagen just nu är karriären över.

– Nu efter sju månader är jag fortfarande bara på steg två på hjärntrappan. Det vill säga att jag kan träna lite försiktigt i gymmet och leka med min son.

Men någon mer hockey blir det inte. Hur känner du inför det?

– Från början var det frustrerande såklart. Man blev arg. När jag träffade doktorerna i Umeå som sa att jag måste sluta för mitt eget bästa och min framtid blev det svart. Allt raserade.

Vad sa läkarna?

– Att dom rekommenderade att jag slutar för mitt eget bästa. Det funkar så här att på sommaren inför varje säsong får man göra ett test av hjärnan så man har något att jämföra med om man skulle bli skadad. Senast jag var på här centret i Umeå, där man är experter, fick jag göra om testet för att se hur jag låg till – och det såg inte bra ut.

John Persson berättar vidare:

– Läkarna sa: Tyvärr. Du är ganska långt ifrån de resultat du visade när du var frisk. Så illa är det. Det var då det kändes som mörkast och svart, när dom sa det.

Hur mår du nu?

– Jag har symptom kvar men vardagen funkar hyfsat de flesta dagar och jag mår ganska okej. Men att komma upp på den nivå som krävs för elitidrott, nej det kommer aldrig att fungera.

Målet från början var att komma tillbaka. Nu har John Persson tvingats acceptera att det inte blir så. För tillfället befinner han sig på Long Island utanför New York med sin familj.

– Min fru kommer härifrån och vi bor hos hennes föräldrar på somrarna. Det har funkat bra genom alla år, det finns ishallar här året runt och gym och sånt.

John Persson har faktiskt, som kanske inte så många vet, spelat tio NHL-matcher för NY Islanders säsongen 2013/14. Totalt var han i Nordamerika under sex år, mellan 2009 och 2015 och spelade dels juniorhockey i Kanada och sedan AHL och lite NHL i USA. Innan han vände hemåt och spelade i Färjestad, moderklubben Mora, samt ett år i Finland innan han för ett drygt år sedan värvades till Brynäs.

Men nu är det tyvärr slut med hockeyn och karriären är över.

– Ja, det känns jobbigt förstås. Jag har liksom alltid haft drömmen om ha med sig sina barn i omklädningsrummet och såna där saker som man funderat över ska ske, berättar John som bara är 29 år och hade planerat för många fina år i rinkarna.

I Brynäs blev det bara 27 matcher och åtta mål. Men totalt i SHL spelade han 208 matcher och gjorde 45 mål och 22 assist totalt.

– Jag är ganska positiv som person, så det blir nog okej så småningom, men det är klart att det är tufft. Men det finns de som har det värre än mig också och jag har och har haft väldigt fint stöd från min fru Michelle och hennes, samt min familj. Jag är tacksam för det och tacksam för den karriär jag ändå fick.

Vad kommer du göra i framtiden?

– Vi är bosatta i Gävle nu och kommer vara där när vi inte är i USA då. Jag ska plugga i höst och läsa upp mina betyg för att få behörighet till högskolan, säger John Persson som också vill ta tillfället i akt att tacka en del personer i Brynäs under säsongen.

– Även om det varit rörigt och kaos under säsongen, det var hemskt under kvalet och man satt på nålar framför teven, så har Kent Larsson och Pär Thures (i Brynäs medicinska team) varit fantastiska. De har alltid funnits där för mig under den här tiden. Och Micke Sundlöv har också varit kanonbra för mig. Det vill jag ha sagt, säger John Persson till sist.