Brynäsikonen efter beskedet: ”Läskigt när man tänker på nära och kära”

Brynäs stängde ner sin verksamhet i förra veckan när det stod klart att fyra inom laget smittats av corona.

De drabbade då var tränarna Peter Andersson och Mikael Holmqvist, samt spelarna Anton Rödin och Marcus Björk.

Från måndagen till lördag var det lock down kring herrlagets verksamhet men under lördagen gjorde Brynäs sitt första träningspass gemensamt, laddade sedan för match mot Leksand och så sent som på tisdagsförmiddagen värmde laget tillsammans.

Men strax efter lunchtid kom beskedet att nya misstänkta fall av covid-19 uppdagats i Brynästruppen och att Gävledaladerbyt måste ställas in med kort varsel.

Hur tänker man som spelare när man laddat upp och till och med kört värmningen och så ställs matchen in så kort efter?

– Det är tråkigt först och främst, man har ju ställt in sig på att spela och varit taggad när man inte spelat på en vecka, det är tråkigt att det blir inställt, säger Simon Bertilsson.

Samma sak hände Brynäs när de skulle möta Oskarshamn, då hade Brynäs värmt där nere och fick vända hemåt.

– Ja, det är konstigt, man förbereder sig på match, det är sådana tider nu, när det väl händer då är det så, det behöver vara så.

Men hur kommer det sig att detta kommer fram och att besked tas efter värmningen? Testades ni efter värmningen, borde ni inte ha testats redan innan i så fall?

– Jag vet inte. Jag testades inte efter, jag vet inte om någon annan gjorde det, jag har dålig koll.

Blir man inte orolig som spelare om det visar sig att man har åkt på värmningen tillsammans med någon smittad lagkamrat?

– Jo, det är läskigt när man tänker på nära och kära, att man kan smitta någon äldre i riskgrupp. Det är ju ingenting man vill göra.

Hur reagerade du när du fick höra att Peter Andersson drabbats väldigt hårt?

– Det är riktigt tråkigt. Det är det viktiga, att alla mår bra, nu gör inte han det men förhoppningsvis blir han bättre.

Har du haft corona under året?

– Inte vad jag vet.

Har du varit med om något liknande under din långa karriär?

– Nej, och det är ju inte första matchen som ställs in, det blir ett pressat spelschema på slutet i stället.

Vad tänker du framåt om det svettiga spelprogram som det nu måste bli?

– Matcherna är där de är. Det är inget att tänka på, de är satta, det är bara att vara redo.

Går det att genomföra SHL på ett bra sätt med denna haltande tabell?

– Haltande tabell kan det vara till slutet, men de säger att de ska få in alla matcher, man måste tro på det.