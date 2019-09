Bygglovet klart – så blir Microsofts anläggningar i Sandviken

Tidningen har tidigare skrivit att Microsoft etablerar sig i både Ersbo i Gävle kommun och på Tunaområdet i Sandviken. Totalt betalar datajätten 129 miljoner kronor för marken på Tunaområdet.

Det handlar om två grannfastigheter som båda är drygt 32 hektar stora. Den ena fastigheten ligger i hörnet söder om Gamla Tunavägen och väster om Järbovägen.

Uppgifter från lantmäteriet visar att Microsoft betalat 65 miljoner kronor för fastigheten.

På den här fastigheten har datajätten nu fått bygglov till ett datacenter som ska vara drygt 23 000 kvadratmeter stort och innehålla kontor, serverhallar, rum för elektrisk försörjning och utrymmen för ventilation och kylsystem.

Enligt ansökan om bygglov ska här också finnas externt placerade generatorer med skorstenar som sträcker sig 103 meter över havsnivån.

Datacentret blir alltså snarlikt det datacenter som byggs i Gävle kommun.

I ansökan står att syftet med datacentret är att lagra, hantera och distribuera information till individer, företag och organisationer.

Centret ska vara uppdelat i fem datahallar. Två av dem lämnas tomma i början. Ytterligare två eller tre datacenter får plats på fastigheten.

– Men bygglovet gäller bara ett enda datacenter, säger Kristina Alm, byggnadsinspektör hos Sandvikens kommun.

Kommunens vatten och avloppsnät ska anslutas till fastigheten och likaså det kommunala elnätet.

Runt anläggningen ska byggas asfalterade körytor och området ska ha stängsel och grindar. Här ska finnas 66 parkeringsplatser, fyra av dem ska vara handikappanpassade, fyra vara för elbilar och tre för bilpool.

Totalt 60 cykelställ ska finnas för cyklister.

Cirka 60 personer beräknas bli sysselsatta när verksamheten kör i gång. Verksamheten är tänkt att pågå dygnet runt och personalen ska arbeta i åttatimmars skift.

I ansökan står att byggstarten beräknas till 26 september.

– Vi har inte fått ta del av deras tidsplan. Men jag tror det blir lite senare. Företaget har inte lämna in alla handlingar som behövs för att kunna få ett startbesked, säger Kristina Alm.

Den andra fastigheten ligger till största del norr om Gamla Tunavägen, längsmed Järbovägen och slutar vid Nya Tunavägen. På den här fastigheten står fortfarande kommunen som ägare.

– Det är nog inte riktigt klart med lagfarten ännu, säger Kristina Alm.

Just nu håller man på att ta fram en detaljplan för att kunna bevilja bygglov.

I planbeskrivningen står att en byggnad i taget ska uppföras och att uppemot 450 personer ska arbeta under byggtiden. När verksamheten sätter i gång ska 35 personer per byggnad vara i arbete dagtid och tio personer under nätterna.

Planförslaget gör det möjligt att bygga fyra datacenter på den här fastigheten.

Det skulle alltså kunna bli totalt sju datacenter på Tunaområdet i Sandviken.

– Det har pratats om totalt fem datacenter, men det är ingen som vet var det landar, säger Kristina Alm.