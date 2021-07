Camila lämnade Stockholm och tog över Gysinge vandrarhem: "En dröm som går i uppfyllelse"

Vandrarhemmet ligger en trappa upp i en sidobyggnad till det ståtliga gamla sjukhemmet från 1923. En gång vårdades där psykiskt långtidssjuka. Men sedan många år tillbaka fungerar lokalerna som vandrarhem. Camila Domarchi visar runt i de nio rummen som hon har målat och inrett i naturnära färger sedan hon tog över som arrendator i mars.

– Grönt är en helande färg för mig, det är därför så mycket är grönt här. När gästerna kommer tillbaka efter en hel dags äventyr i Gysinge vill jag att de ska känna lugn och ro, säger hon.

Camila Domarchi flyttade till Gysinge redan i november 2019. Men vägen dit var långt ifrån rak. Sedan studenten har hon varvat resor och studier utomlands med att jobba i Sverige och göra karriär inom marknadsföring och hotell- och restaurangbranschen. Som 25-åring drog hon till Australien där hon av en slump sprang ihop med rektorn för International College of Management i Sydney. Det visade sig att hennes drömutbildning fanns på skolan.

– Jag hade länge letat efter den perfekta utbildningen i Sverige, men det var inget som tilltalade mig till hundra procent. Jag ville läsa lite allt möjligt, både företagsekonomi och business management, men även marknadsföring, säger hon.

Tre och ett halvt år senare återvände Camila Domarchi från Australien till Stockholm med en kandidatexamen i bagaget. Hon fick jobb på en gång.

– Jag blev marknadskoordinator för en stor restauranggrupp och samtidigt projektledare för en annan. Allting bara flöt på, men jag hittade aldrig min plats i Stockholm igen. Jag hade nog byggt upp något annat. Jag började prioritera mer natur, jordat beteende, inte så mycket ytligt, säger hon.

Hon tror att hon fick med sig det från Australien där hon tyckte att människor hade en annan, mer avslappnad livsstil. De jobbade mycket, men fritiden var lika viktig. På vägen hem från jobbet byttes affärskostymer mot surfarkläder. På måndagskvällar gick folk ut och åt med sina familjer.

– Det handlade mycket om balans. Det kunde jag inte riktigt hitta när jag kom hem. Vi här i Sverige stressar oss igenom vår- och sommarhalvåret för att det är då alla lever. Sedan till hösten blir alla deprimerade och går och tittar ner.

Längtan efter något annat förde Camila Domarchi till Gysinge där hon började tillbringa allt mer tid på familjens lantställe. Det var det enda stället där hon kände att hon kunde släppa jobbet. Så småningom fick till en uppgörelse med sin arbetsgivare om att jobba på distans, något som senare blev vardag för många när pandemin bröt ut. Då blev Camila Domarchi istället av med jobbet när restauranggruppen hon arbetade för varslade personal.

Under en period visste hon inte vad hon skulle ägna sig åt. Men så fick hon via sin mamma höra att Maud Norell, som drev både brukshandeln och vandrarhemmet, behövde hjälp under pandemin.

– Då gick jag tillbaka till basics och blev butiksbiträde igen och var så lycklig. Jag jobbade i brukshandeln och städade lite i vandrarhemmet. Det var så jag började få insyn i vandrarhemmet, berättar hon.

När det senare stod klart att Maud Norell skulle dra sig tillbaka fick Camila Domarchi frågan om hon var intresserad av att ta över vandrarhemmet.

– Det tog kanske tre sekunder sedan sa jag "självklart!". Det här är lite av min dröm. Jag och min bästa killkompis har alltid sagt att någon dag så har vi ett litet petite hotell någonstans, säger hon.

Nu är hon i färd med att måla om och sätta sin egen prägel på hela stället.

I ena änden av korridoren har hon skapat en liten reception. Rummen inreder hon med saker som hon hittat på familjens lantställe.

– Det är väl färgen jag betalat men allt annat är återbruk och saker som mina vänner tagit hit. Jag har försökt tänka i de banorna.

På en anslagstavla tänker hon låta gästerna tipsa varandra och var de senast såg slagugglan eller den vitryggade hackspetten som placerats ut i Färnebofjärdens nationalpark och som lockar många fågelskådare till platsen. Även många vandrare, naturvårdare och byggarbetare har bott på vandrarhemmet under Camila Domarchis första tid som arrendator.

– Det blev en otrolig rivstart trots pandemin. Sedan var det lite lugnare ett tag, men från juni har det varit i stort sett fullbokat från torsdag till söndag, säger hon.

Hon talar varmt om Gysinge och hur hon vill få fler att upptäcka vad området har att erbjuda, allt från järnbrukshistoria till naturupplevelser.

– Jag försöker skapa en upplevelse, att man ska kunna kombinera en övernattning här med att exempelvis hyra kajak eller till och med en bastutunna.

Parallellt jobbar Camila Domarchi också som hovmästare på Fjäderholmarnas rökeri i Stockholms skärgård. När hon är där får hon hjälp av sin mamma att driva vandrarhemmet.

– Det är fantastiskt att åka ut dit med båt på helgerna. Så jag jobbar varje dag, mer eller mindre. Mellan 70 och 80 timmar i veckan. Men det konstiga är att jag har inte varit så lycklig som jag är nu på väldigt väldigt länge sedan jag kom tillbaka till Sverige, säger hon.

Hon tror att hon kommer att bli kvar i Gysinge, även om hon inte helt vill släppa taget om Stockholm.

– Jag kommer att köpa mig ett litet torp som jag ska göra till det finaste och mysigaste lilla torpet ever. Jag tänker mig att det ska ligga runt Hebytrakterna för då blir det perfekt avstånd både hit och till Stockholm, säger Camila Domarchi.