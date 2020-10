Camilla Dal: En makalös hyllning till Gävletonsättaren Bo Linde

Bo Linde omges gärna av mytens dimmor och förses med offeretikett, kanske främst av dem som vill racka ner på modernismen. Den bilden kan ifrågasättas och nyanseras, vilket också gjorts, bland annat i författaren och kritikern Göran Persson fina biografi.

Bo Linde var en begåvad pianist som gav upp solistkarriären för att kunna komponera. Under sitt korta liv skrev han mängder med musik, allt har inte samma konstnärliga tyngd, men de centrala verken har en kvalitet som gör dem omistliga.

Violinkonserten anses jämte cellokonserten vara Bo Lindes största konstnärliga framgång. Den togs emot mycket väl av kritikerna och inte minst av modernisterna i Måndagsklubben.

Konserten tillägnades Josef Grünfarb, då försteviolinist i Stockholmsfilharmonikerna. Enligt honom skilde konserten ut sig genom att att vara helt färdig då han fick den, komponerad med en känsla för violinen som är helt unik för en som inte själv spelar instrumentet.

Redan från början griper musiken tag så det är omöjligt att värja sig. Det är vår i staden, vår i livet, här finns gott om självförtroende och framtidsoptimism. Detta nyanseras sedan av Johan Dalenes utsökta solospel, som till en början ensamt och tvehågset rör sig från det kärva mot allt större klarhet.

Avsaknaden av musiker blir märkbar, trots skärpa och fint lyft detaljarbete.

Det är kul att se samspelet mellan dirigent och solist, vad jag förstår är det första gången de framträder tillsammans. Musiken glöder och inte minst den ömsinta duetten mellan violin och klarinett fångar med finaste kärlekslyrik.

Dalene spelar utantill och musiken flödar naturligt ur den lilla snidade träbit en Stradivarius ändå är. Så tidlöst modernt detta verk är, fullt av komplexa flöden och intensiva känslor. Här skildras ett liv som lyser, som brinner, buret av en stark övertygelse som fritt banar sig väg, men som också drömmer och hämtar kraft ur det inre. Är det rentav ett självporträtt av den unge tonsättaren? Dalene visar med sin levande tolkning att tiden gjort detta attraktiva verk gott. Violinkonserten har en given plats på repertoaren, den ska inte gömmas och glömmas.

Kvällen inleddes med Mats Larsson Gothes ”The Apotheos of dance”, en nutida betraktelse över Beethovens sjua, tillägnad kvällens fenomenale dirigent Runom Gamba. Beethoven sammanfattas i svängigt punkterade, frijazzfräcka rytmer och klustereffekter, kontrasterade mot en fin cellomelodi. Dynamiskt och underhållande hela vägen.

Efter paus utan förfriskningar (de saknades) hörde vi Beethovens sjua, komponerad under Napoleons belägring av Wien. Det är storslagen och rytmisk musik som bryts av andra satsens marsch i moll. Men Beethoven känns märkligt blek efter intensiteten i kvällens två första verk. Avsaknaden av musiker blir märkbar, trots skärpa och fint lyft detaljarbete. Beethovens symfonier kräver stor orkester, vilket kvällens övriga verk däremot inte gör, det var uppenbart.

MUSIK

Bo Lindes violinkonsert

Gävle Konserthus, 2/10

Gävle Symfoniorkester

Rumon Gamba, dirigent

Johan Dalene, violin

Larsson Gothe: The Apotheosis of the Dance (2012)

Bo Linde: Violinkonsert Op 18

Beethoven: Symfoni nr 7 A-dur Op 92