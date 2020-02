Camilla Dal: Storslagna sångnummer när Maria Möller kom till Gävle

Ett maffigt ackord inleder och in kommer Maria Möller med en svängig och varm version av Frank Sinatras ”That's life”. Hon skapar genast en avspänd stämning med roligt prat om om felsägningar och felhörningar, om vårt behov av att träffas i verkliga livet och släppa den digitala tillvarons måsten och hysteriska tempo. Ja, visst är de värda sin vikt i guld, de unika ögonblicken av närvaro som inte går att streama en annan dag.

Maria Möller, som i år firar 35 år på scenen, inledde sin bana som skådespelare och slog igenom som imitatör i ”Allsång på Skansen”. Och visst är imitationerna av Drottning Silvia, Stina Ekblad och Ulla Skoog bra, men går ändå lite på räls. Några nya röster vore inte fel, frågan är vilka, i en tid då gemensamt tv-tittande på ett begränsat urval kändisar förlorat funktionen som samhällskitt. Imitationerna blir ofrivilligt till vemodiga minnen från en tid som flytt.

Men det är som sångerska Maria Möller imponerar mest. Visa, jazz, kabaré, opera, rock, allt fixar hon. Redan andra låten blir en av kvällens finaste, Barbro Hörbergs ”Med ögon känsliga för grönt”, där ett fantasifullt gitarrsolo bidrar till stämningen.

När gästartisten Alexander Lycke kommer in mitt i föreställningen och klappar igång publiken med 80-talshiten ”You're the voice” ökar energin och volymen rejält, vilken röst.

Irving Berlins ”How much do I love you?”, med soft jazzpiano, Hasse å Tages ”Donna Juanita”, dängan ”Feeling good”, Kate Bush, Patti Smith och Cher som passerar i revy, visst är det bra. Men Maria Möller verkar lite väl förtjust i sina låtar och jag hade önskat mera spets, även om avslutande, nertonade version av Lennon/McCartneys ”Help” berör.

När gästartisten Alexander Lycke kommer in mitt i föreställningen och klappar igång publiken med 80-talshiten ”You're the voice” ökar energin och volymen rejält, vilken röst. Lycke, en ny bekantskap för mig, är välkänd från musikalscenen och sjunger även hårdrock. Genrerna ligger nära varandra, tänker jag när han sjunger 80-talshiten ”The music never ends” och ”I only want to say” ur ”Jesus Christ Superstar”.

Allra maffigast blir extranumret, när de båda låter rösterna gifta sig i kärleksballaden ”Come what may” ur ”Moulin Rouge”.

*

MUSIK

Maria Möller

"Musik och människor"

Gävle Teater, 21/2

Bandet: Carl Flemsten, piano, Sebastian Nylund, gitarr, Kristoffer Sundström, bas, Mårgan Höglund, trummor

Kvällens gäst – Alexander Lycke