Campese om varselrykten inom Brynäs IF: "Klart att någonting är på gång"

Häromdagen kom uppgifter om att klubben riktat en förfrågan till spelarna om att gå ner i lön. Michael Campese påpekade då att inte bara spelarlönerna är under lupp.

– Vi tittar på alla kostnader.

Den kris Brynäs IF har hamnat i beror i grunden på coronapandemin och minskade publikintäkter.

– På årsmötet fanns en förhoppning om att vi skulle få ta in 2000 i publiken, sedan hoppades vi på 500. Nu är det 50, säger Michael Campese.

Klubben har under de senaste åren haft en omsättning på ungefär 160 miljoner kronor. Prognosen för 2020 är mellan 110 och 120 miljoner kronor - alltså en minskning med cirka 30 procent.

– Det är ett jättesvårt läge. Vi måste vara snabbfotade, ta beslut och jobba skyndsamt, säger Michael Campese.

Brynäs IF är en stor arbetsgivare. Under ett normalt år lämnar klubben in mellan 500 och 600 inkomstdeklarationer till Skatteverket, inklusive timanställda.

På lönelistan med spelare plus övrig tillsvidareanställd personal finns 105-110 personer. Av dem jobbar cirka 50 på kontoret, i restaurangen och med driften.

Hälften av den totala arbetsstyrkan är permitterad fram till årsskiftet, i snitt på ungefär 20 procent. Men det räcker inte för att rädda ekonomin.

Enligt obekräftade uppgifter till tidningen vill klubben nu varsla ett tiotal anställda. Michael Campese bekräftar att någonting är på gång men vill inte säga mer än så.

Fackförbundet Unionen organiserar både spelare och en del av den övriga personalen. Om fackliga förhandlingar har inletts är oklart.

– Vi kan inte göra någonting annorlunda jämfört med en vanligt arbetsplats. Brynäs är också ett företag och måste drivas som ett företag. Nu handlar det om att rädda framtiden. Vi måste titta på helheten för att Brynäs ska kunna överleva och återuppbygga verksamheten framöver, säger Michael Campese.