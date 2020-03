Charlie från Järbo till final i Talang – se det vinnande bidraget i semifinalen här: "Du är en hjälte"

Se Charlies semifinalbidrag längst ner i artikeln.

Innan Charlie skulle upp på scenen berättade hon att det var ett känslomässigt framträdande. Hon och hennes sambos förhållande hade nämligen tagit slut, bara dagar innan semifinalen.

När hon väl klev upp på scenen sjöng hon "I'll never love again" från filmen A star is born. När hon sjungit färdigt ställde sig juryn upp och det var en märkbart tagen Alexander Bard som tog till orda:

– Var ska jag börja? Du har ingen aning om hur man sjunger en falsk ton. Du är så fruktansvärt musikalisk. Du är lysande, du är en diamant.

Även Bianca Ingrosso hade tårar i ögonen och hyllade Charlie.

– Magiska, underbara Charlie. Jag känner allt du sjunger, sade hon bland annat.

När sedan rösterna var räknade blev Charlie den första att gå direkt till final.

– Tack så jättemycket alla som har röstat. Jag tror inte att ni förstår hur mycket det här betyder för mig, sade Charlie när det stod klart att hon gått till final.

Se det vinnande bidraget här: