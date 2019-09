Chefdirigenten om säsongsöppningens solist: "Hon är helt fantastisk!"

- Jag har alltid beundrat henne. Hon är helt fantastisk!

Det är Jaime Martín, Gävle Symfoniorkesters chefdirigent, som uttalar sig om Anne Sofie von Otter, solist vid konserten på torsdag i Gävle Konserthus.

Det är ett par dagar före säsongspremiären för orkestern och Jaime är full av entusiasm. Det är hans sjunde säsong som chef för orkestern och för det här tillfället har han ett speciellt budskap till publiken.

- Fira oss med två glas champagne. Det blir nämligen en grandios premiär med två pauser.

Tre ess kommer vi att serveras.

Efter en första avdelning med musik av Max Reger kommer världssopranen Anne Sofie von Otter som valt att framföra Les nuits d'été, Sommarnätter, av Berlioz. Därefter Beethovens femte symfoni med världens mest kända inledning av en symfoni, ta, ta, ta, taa. Ödet som knackar på.

Fyra tondikter efter Arnold Böcklin av Max Reger är ett relativt sällan spelat stycke men fantastisk musik, enligt Jaime. Dessutom är det nästa cd-projekt för orkestern, att spela in musik av just Max Reger för det finska bolaget Ondine.

Men för att återvända till Anne Sofie von Otter.

Under många år var Jaime soloflöjtist i Chamber Orchestra of Europe som ofta gjorde både konserter och skivinspelningar med just Anne Sofie von Otter, bland annat Mozarts Cosi fan tutti med Sir Georg Solti som dirigent.

- Jag beundrar henne oerhört. Hon är absolut det bästa som finns, säger Jaime och berättar om när han var professor i flöjt vid Royal College of Music i London.

Inför varje ny flöjtelev inledde Jaime med att spela upp en sång av Kurt Weill, Je ne t’aime pas, en inspelning med Anne Sofie.

- Jag sa att det här är mitt ideal. Så här, med den här tolkningen och det här vibratot vill jag att mina elever ska spela. Om du inte delar min uppfattning så kan vi inte fortsätta.

I maj 2018 möttes Jaime och Anne Sofie första gången i Gävle Symfoniorkester.

Blev hon förvånad att se dig som dirigent och inte som flöjtist, undrar jag.

- Det får du fråga henne, svarar Jaime.

Från en tidigare intervju, som jag gjorde med Anne Sofie när hon sjöng under Robin Ticciati vet jag att det Anne Sofie hela tiden söker är att samarbeta med fantastiska dirigenter.

Därför är jag nyfiken att höra hur det gick när hon var solist med Jaime.

- Du vet hur det känns när allt stämmer i kontakt med en annan person. Vi gick verkligen djupt ner i musiken tillsammans.

Att det var ett möte som gav mersmak är den kommande säsongen ett bevis på. Förutom i Gävle kommer hon att framföra samma verk om två veckor. Då följer hon med till Los Angeles när Jaime inleder sitt uppdrag som ledare för Los Angeles Chamber Orchestra.

Orkestern i Los Angeles bildades av Jaimes mentor, legendariske Sir Neville Marriner, som kom till vår orkester två gånger. När han dog fick Jaime ärva hans dirigentpinnar. De har en hedersplats på en hylla hemma hos Jaime i London.

- Jag vågar inte använda dem, jag är rädd för att de ska gå sönder. Det är lätt hänt och jag har en benägenhet att slå sönder mina pinnar, säger han.

Vi återvänder till repertoarvalet för konserten.

Det var absolut nödvändigt för Jaime att kombinera Berlioz med Beethoven. Hector Berlioz var nämligen mer eller mindre besatt av Beethoven och beundrade honom över allt annat. Dessutom blir det här en tjuvstart på Beethovens jubileumsår. Nästa år är det 250 år sedan han föddes., 1770. Berlioz föddes inte så långt senare, 1803 men deras musik är helt olika där Berlioz har ett modernare tonspråk. På sin tid var Beethovens musik revolutionerande, inte minst just hans femte symfoni.

Som sagt, det är nu sjunde säsongen för Jaime Martín som chefdirigent för Gävle Symfoniorkester.

- Vi har verkligen lärt känna varandra och lärt av varandra. Redan vid första repetitionen kan vi börja koncentrera oss på detaljer, säger han, inte utan stolthet.

Och för Jaime själv har hans karriär som dirigent varit spikrak. Han har nu chefskap för ytterligare två orkestrar, Los Angeles Chamber Orchestra och RTE National Symphony Orchestra i Dublin. Där inleder han säsongen med Mahlers tredje symfoni, jättelik med både solist och stor kör. Dessutom ska han spela in på cd med London Symphony Orchestra nu i höst. Där är hans hustru Rachel Gough, solofagottist.

För vår orkester väntar i vår en turné till Storbritannien med sju-åtta konserter från London till Edinburgh med Viktoria Mullova som solist.

- Det ser jag verkligen fram emot. Att jag får visa upp vilken fantastisk orkester det finns i Gävle, säger Jaime Martín.

Kerstin Monk