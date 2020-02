Chefen på Konstcentrum slutar – vill inte kommentera orsaken till beslutet

I samband med pressvisningen inför helgens vernissage på Konstcentrum av Joanna Lombards utställning ville Konstcentrums chef Eva Asp inte uttala sig om vad organisationsförändringen inom Kultur- och fritidsenheten kommer att betyda för hennes roll som chef. Till GD sa hon då:

– Jag vill först att vi koncentrerar oss på vernissagen. Frågor om organisationen hänvisar jag till kulturchefen Sofia Nohrstedt.

Nu har Kultur- och fritidsnämndens ordförande Helene Börjesson (MP) bekräftat för Arbetarbladet att Eva Asp har sagt upp sig från sin tjänst.

Eva Jackson, chef för enheten Livsmiljö inom Gävle kommun, svarade i förra veckan på en debattartikel om hur den offentligt finansierade konsten i Gävle ska organiseras framöver.

”Genom att organisatoriskt förena Konstcentrum med Kultur- och föreningsstöd så skapar vi möjligheter att arbeta med ett ökat strategiskt fokus på kulturfrågorna då två enheter med harmonierande arbetsuppgifter går samman. Vi uppnår också samordningsvinster kring administrativa uppgifter och får därmed en organisation med bättre förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö”, skrev hon.

Tidigare i år lämnade även intendenten för offentlig konst, Björn Norberg, med motiveringen att han ville söka sig vidare då Gävle kommun inte gav förutsättningar att genomföra uppdraget. Någon ny intendent har inte rekryterats.

Enligt Eva Jackson är ingen minskning av antalet anställda på Konstcentrum aktuell. Konstcentrums budget har dock under flera år varit så ansträngd att utställningar har kunnat genomföras endast genom att vakanta tjänster inte har tillsatts.

Förutom Joanna Lombards aktuella utställning är ytterligare två inplanerade under våren.

Senast det skakade kring Konstcentrum var våren 2016, när tidigare chefen Anna Livion Ingvarsson fick lämna under kontroversiella former. Då fick dåvarande kulturchefen gå in operativt på Konstcentrum för att planerade utställningar skulle kunna genomföras.