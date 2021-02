Chefredaktören: Enastående vändning efter tungt förlustår – Bonniers lokaltidningar går med vinst

Det är min chef Mikael Nestius jag citerar ovan. Han rattar hela Bonnier News Local med ett 40-tal lokaltidningar.

I onsdags fick jag och en rad andra chefredaktörer en dragning om hur våra mångmiljonförluster vänts till mångmiljonvinst. Effektiva besparingar och ökade digitala intäkter hjälpte till. Och Gefle Dagblad bidrar, liksom staten.

Inte trodde jag detta i våras, när nedstängningarna under pandemin fick annonsintäkterna att rasa, vi permitterade personal och distansarbete infördes. Eftersom Gefle Dagblad hade minskat kraftigt bland prenumeranterna av papperstidningar under flera år, inte minst under 2019 och i januari 2020, kändes våra mål snudd på ouppnåeliga.

Men Gefle Dagblads läsaraffär gick till slut bättre än förväntat, tack vare en stor tillströmning av digitala prenumeranter och en betydligt starkare ställning bland papperstidningsläsarna. Vi har ökat antalet prenumeranter 2020 och vuxit med 3,1 procent, ett trendbrott efter många års tapp. Samtidigt kom annonsförsäljningen igång över förväntan alldeles i slutet av året.

Så jag säger tack för förtroendet!

Jag misstänker att en och annan tycker att vi borde sänka priset på tidningen, om det nu går så bra. Därför till lite medieekonomi: faktum är att vi på just Gefle Dagblad inte ens bär oss, egentligen. Vi, liksom de flesta lokaltidningar, är statligt dopade.

På sikt måste vi bygga en verksamhet som lönar sig på egna meriter. Det tar lite tid eftersom branschen är under omvandling. Lyckas vi inte med det, så finns i förlängningen inte bäring för den journalistik som roar och oroar med nyheter och berättelser härifrån, och som håller den lokala demokratin levande. Under covidkrisen har efterfrågan på våra nyheter ökat, och jag hoppas förstås att efterfrågan på oss som trovärdig källa fortsätter att växa.

Så till siffrorna: Under 2019 gick titlarna i Bonnier News Local med 208 miljoner kronor i sammanlagd förlust. Det kan jämföras med ett totalt rörelseresultat på 235 miljoner kronor i bokslutet för 2020. Och detta trots att annonsintäkterna bland alla lokaltidningarna minskat med 300 miljoner kronor. Nu är resultatet hjälpt av 199 miljoner kronor i extra tillfälligt statligt stöd under covidpandemin, vilket ju som synes inte täcker hela annonstappet. Förutom tillfälliga pandemi-stöd har tidningarna, liksom tidigare år, också ordinarie statliga mediestöd på cirka 200 miljoner kronor.

Vändningen beror på en kombination av ökade digitala intäkter, minskat tapp av prenumeranter av papperstidningen och kostnadsbesparingar på 402 miljoner kronor, främst inom tryckeri- och distributionsverksamheten.

Jag pustar ut. Det känns både tryggare och roligare att jobba i en verksamhet som går med vinst, än en som går med mångmiljonförluster trots statligt stöd. Nu kan vi satsa på utveckling!