Chefredaktören: Nu inleds en artikelserie – din historia om pandemin

Var och en av oss kommer att minnas denna tid för alltid. Vi kommer berätta om hur coronaviruset påverkade just oss, under åratal. Om hur vi sade farväl till en farfar, på avstånd per telefon. Om rehabiliteringen efter 60 dagar av sjukdom och karantän. Om andnöd och respiratorvård. Om isolering. Om fikastunder utomhus i snålblåsten på två meters avstånd från varandra. Om livsdrömmar som gick i kras, konkurser och skilsmässor. Om bröllop som sköts upp, begravningar som besöktes digitalt och studentbaler som inte blev av. Och så kommer vi berätta om ljuspunkter. Om applåder för alla i sjukvården och om hur alla plötsligt klarade att ställa om till att vårda covidpatienter, från kirurger till gynekologer. Om när grannen handlade åt mig. Om när vi bakade bullar åt sjukhuspersonalen. Om när vi spelade med symfoniorkestern utanför ett äldreboende. Och om när vi sjuksköterskor dansade i skyddsutrustning.

Idag startar vi en artikelserie med din historia. Tipsa oss! (Länk här.)

Vi skriver idag om Pauline som navigerat mellan myndigheternas restriktioner och kamraternas önskemål när hon fixat årets studentfestligheter. Om hennes känslor av press blandat med stolthet över att ta ansvar för andras liv. Om svårigheter med distansundervisning och besvikelser över förbjudna flak. Och om vad studenten betyder.

Vi kommer senare skriva om sjuksköterskan Emma som berättar om hur det är att vara på plats när anhöriga inte får vara det och döden närmar sig. ”En del av oss gråter ibland”, säger hon. Och så får vi samtidigt höra historien bakom dansfilmen som redan gör succé på nätet, av samma sjuksköterska. Glädje, sorg och skratt - allt ryms på avdelningen med covidpatienter på Gävle sjukhus.

Vi kommer att skriva om företagaren som kämpar för att livsverket ska överleva, och om många fler - kanske om dig?

Sedan i slutet av förra året har Gefle Dagblad drivit ett redaktionellt varumärkesprojekt. Det projektet har som mål att vi ska vara så bra som möjligt för våra kunder oavsett publiceringskanal. För att få ännu bättre kunskap om vad våra läsare tycker om oss lanserade vi också en läsarenkät som gav oss över 900 svar och goda kunskaper. Vi har enormt engagerade läsare, vilket jag är tacksam för.

Om man ska sammanfatta de många olika synpunkterna tyckte de som svarade på enkäten att Gefle Dagblad är nära och pålitlig. De svarande efterlyste även mer inspiration, sammanhang och artiklar som berör. Detta har vi lyssnat på och låtit påverka vår journalistik.

Det är för er vi gör vår journalistik, vi skriver din – och vår gemensamma – historia.

Det gäller såväl när det brinner bilar i Sätra, som när NHL-proffsen bidrar med matlådor till sjukvården. Det gäller vid mord, rånvågor och lastbilsolyckor. Det gäller vid varsel och nystarter. Och det gäller i hög grad nu. Därför startar vi artikelserien: Pandemin – din historia.