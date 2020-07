Chefredaktörens svar till läsarna: Två delar i tidningen – och lite om andra förändringar som väntar

”Jag vill inte sitta och titta på min fru, och vänta på min tur, när hon läser tidningen vid frukostbordet. Jag vill ha en egen del, så att vi kan sitta tillsammans och läsa var för sig eller prata om det som intresserar oss från varsin del. Har ni tagit bort det för alltid?”

Ni är flera som längtar efter att tidningen ska ha två ryggar, eller delar, igen. Och ni är flera som hört av er om det just på sista tiden. Många längtar också till att få lösa korsord i lugn och ro, medan partnern läser den andra delen.

Och mitt svar är: Nej, vi har inte tagit bort de två delarna för alltid, det är tillfälligt under coronakrisen. Vi kommer att återgå till två delar den 18 augusti.

Samma datum kommer vi dessutom att ändra formen på tidningen, med lite nya typsnitt på rubrikerna. Det är bland annat svärtan jag vill åt i nya typsnittet. Dagens rubrikstil är, enligt min personliga mening, alltför vek och spretig.

Gefle Dagblad påminner något om akademiska Svenska Dagbladet, men både utan att vara det innehållsmässigt och utan att alls lyckas rent formmässigt. Istället för SvD:s stilrena uttryck med finess blir det lite vekt och formlöst hos oss, enligt min smak. För det är en smaksak – och det kan ju hända att just du tycker bättre om den stil vi har idag, än jag gör. Men jag hoppas ju förstås att du kommer att uppskatta den lilla förändring vi gör. Vi vill ha mer möjlighet till krut i tilltalet helt enkelt, som passar den lokala tidning med stort nyhetstryck vi är.

En av de läsare som hört av sig till mig i sommar har också retat sig på att Gefle Dagblad och Arbetarbladet ibland haft samma artiklar i tidningen, med bara några dagars mellanrum. Och det hade han rätt i, tidningarna är mer lika än vanligt just nu. I vanliga fall delar vi sport, och några småartiklar om till exempel olyckor, men i övrigt har vi olika innehåll. Men nu under coronatider har vi valt att plötsligt dela mer innehåll, men bara under just denna korta period.

Vi delar absolut inte på allt, men betydligt mer än vanligt. Det beror på att vi vill kunna bjuda läsarna på fullödiga tidningar och ge ordentlig valuta för pengarna, trots att vi har varit deltidspermitterade i flera månader samtidigt som annonserna i tidningen blivit färre på grund av coronapandemin som drabbar många företag, och våra kunder, ekonomiskt med inställda event, resor med mera.

Då annonserna blir färre krävs ännu mer redaktionellt innehåll, annars blir tidningarna för tunna. På sportfronten hände samtidigt väldigt lite under flera månader i rad så det materialet, samt kultur och nöje, minskade. Vi behövde helt enkelt hjälpas åt för att ge våra läsare en så bra produkt som möjligt. Även staten insåg detta, och ändrade reglerna för presstöd tillfälligt för alla i landet så att vi, och andra medier, kan göra detta. Orsaken är att pandemin slår väldigt hårt mot tidningsbranschen.

Läsaren, som först klagade på det tillfälliga samarbetet, hade efter förklaringen full förståelse för tilltaget under denna mycket speciella tid. Jag hoppas att du har samma förståelse, då det sker för din skull.

Men i höst återgår vi till tidigare läge och både konkurrerar och särskiljer oss mer. Och så delar vi även på tidningsdelarna, så att alla parter runt frukostbordet kan bli nöjda.

Nu blev det mycket tidningsprat, men vad satsar vi på för alla våra digitala kunder då?

Jo, förutom mängder med livesändningar vid allt från fotbollsmatcher till olyckor så gäller samma som för tidningsläsarna: vi satsar på innehållet, de lokala nyheterna, historierna som behöver berättas. Följ oss för att hålla koll på vad som händer nu, efter denna helt annorlunda vår. GD ställer samma frågor som du – och vi ger dig svaren.

PS Här kan du tjuvkika på nya tidningsformen:

Fotnot: Skriv gärna till mig om du har åsikter om antal delar i tidningen, den nya formen eller förslag på frågor vi bör besvara i nyhetsarbetet under hösten. Mejla: katarina.ekspong@gd.se.

Varning: Jag är på semester och har autosvar, men läser mejlen efter hand ändå. Dock ej direkt.