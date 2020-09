Chockbeskedet: Arlene går inte vidare i Idol

Allt såg ut att vara krattat för ett solklart avancemang till kvalveckan i Idol, där idolerna sjunger live 14 till 18 september. Men något gick snett för Arlene Sator under den slutaudition med Sundsvallsgänget vilken sändes under onsdagskvällen. Under sin ursprungliga audition hade hon valt en powerballad. Denna gång sjöng hon i stället kabaretnumret "Big Spender" från musikalen "Sweet Charity" 1966. Den framfördes ursprungligen av Peggy Lee, men är kanske mest känd i Shirley Basseys tolkning från 1967.

Uppträdandet föll dessvärre inte juryn alls i smaken och det var en ledsen Arlene Sator som fick lämna programmet omgående, men med tårar i ögonen lovade att hon skulle söka igen nästa år. Under vårt möte med Arlene Sator i tisdags sa hon att ville öva vidare på sin sångteknik, så räkna med att hon kommer kämpa vidare.

Arlenes ursprungliga audition som nu har närmre en miljon tittningar på Youtube: